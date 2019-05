C’est dans quelques jours (le 7 mai) que Jimmy Pelletier, ex-athlète paralympique, entreprendra sa traversée du Canada (Vancouver à Halifax) en vélo à main, une incroyable aventure de 7200 km en compagnie de 6 autres cyclistes motivés dont le président d’honneur de la Traversée, Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe Dallaire. Outre la réalisation de cet exploit sportif hors du commun, Jimmy désire recueillir des dons pour soutenir deux organismes importants de la région de Québec : Adaptavie et le Patro Roc-Amadour. Son objectif : 67 jours d’efforts pour amasser 500 000 $. Vous pouvez acheter des kilomètres au coût de 25 $ chacun en vous rendant sur latraverseeducanada.com.

En haleine !

Photo courtoisie

Laurie-Anne Bédard et Anne-Frédérique Beaudry, étudiantes de secondaire 5, au Séminaire des Pères Maristes, à Sillery, seront de la délégation du Québec (qui comptera deux autres élèves de Montréal) qui participera à l’Expo-sciences internationale à Abou Dhabi, Émirats arabes unis du 22 au 28 septembre. Leur projet « Vilaine rafraîche-haleine ! » qui consistait à analyser 2 gommes populaires pour déterminer si ces dernières contenaient du dioxyde de titane a été retenu lors de la finale québécoise de la 41e Super Expo-sciences Hydro-Québec (finale québécoise), présentée récemment à Longueuil. Cet additif (dioxine de titane) est utilisé, entre autres, dans les aliments pour augmenter leur blancheur et inquiète la communauté scientifique, car sa consommation suppose des liens avec l’asthme ainsi que la maladie de Crohn.

Bonne chance, Diego

Photo courtoisie

Fort de sa médaille de bronze du Réseau Technoscience (catégorie junior) remportée lors de la finale québécoise de la 41e Super Expo-sciences Hydro-Québec (finale québécoise), présentée récemment à Longueuil, Diego Enrique Mons Llanio, élève en secondaire 1 du Collège des Compagnons de la Commission scolaire des Découvreurs de Québec, participera à l’Expo-sciences pancanadienne qui se déroulera au Nouveau-Brunswick du 11 au 18 mai. Diego­­­ a obtenu son laissez-passer grâce à son projet « Rejoins ta route », une application pour appareils mobiles qui permettra aux nouveaux élèves de retrouver un local à partir de différents points qui se situeront à chaque escalier.

Groupe BC2

Photo courtoisie

Bravo à Édith Normandeau qui a été nommée récemment à titre de directrice du bureau de Québec du Groupe BC2 Groupe conseil inc. Architecte paysagiste senior, Mme Normandeau œuvre dans ce domaine depuis plus de 16 ans. Elle a réalisé de nombreux projets en design urbain et en aménagement d’espaces verts récréatifs et commémoratifs, mettant en valeur les ambiances des sites et l’appropriation des lieux par le public. Par ailleurs Groupe BC2 m’annonce aussi l’arrivée de Gabriel Rioux, qui se joint aux autres membres du bureau de Québec à titre d’urbaniste. Groupe BC2 a des bureaux à Montréal, Québec, Magog et Shawinigan et regroupe ses services autour de cinq expertises : urbanisme, design urbain, architecture de paysage, environnement et stratégies.

Anniversaires

Photo courtoisie

Rory McIlroy (photo), golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA, 30 ans... Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 25 ans... Lance Bass, ex-membre de ‘N Sync, 40 ans... Catherine­­­ Trudeau, actrice québé­coise, 44 ans... Matthew Barnaby, ex-hockeyeur professionnel (LNH), 46 ans... Léon Rochefort, joueur de hockey LNH (1960-76) 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 mai 2018. Stephen Coy (photo), 56 ans, musicien britannique, batteur du groupe androgyne Dead or Alive... 2017. François Gagnon, 95 ans, maire de Cap-Chat de 1976 à 1977 et de 1981 à 1985... 2017. Victor Lanoux, 80 ans, acteur, producteur, scénariste et auteur de théâtre français... 2016. Gaëtan Boucher, 59 ans, hockeyeur (Remparts 1973-1975) et en Suisse pendant 24 saisons... 1997. Paul Vincent, 46 ans, le gérant de Roch Voisine.