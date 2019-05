THIBAULT CRÉPIN, Adrienne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Adrienne Thibault, épouse de feu monsieur Antonio Crépin, fille de feu Joseph-Alexis Thibault, et de feu Florence Croteau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 10 mai 2019 de19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Jean (Cathy Gosselin), André (Monique Fortin); ses petits-enfants: Marie-Laurence Robitaille (Olivier), Alexandra Fortin-Crépin (William), Julien Jouis-Crépin (Anne-Sophie); ses sœurs et frères: feu Jacqueline, feu Pierrette (feu Jean-Jacques Falardeau), Suzanne (feu Louis Rochette), feu Jacques (Céline Gariépy), feu Pierre (feu Alice Sampson) et Pauline Trudel (Pierre Gagnon); ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Jeannine (feu Esdras Thivierge), feu Simone (feu Pierre Mailloux), feu Joseph François (Lorraine Morissette); sa filleule Nancy Thibault et son filleul Gilles Mailloux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au Dre Anne Savard du Centre Médical de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 Tél. : 418-682-6387.