Alain Lefèvre : le temps de la réconciliation

Français d’origine, Québécois d’adoption et de cœur. Reconnaître d’où on vient pour savoir qui on est et où on va. Alain Lefèvre profite d’un saut au Québec pour y déposer My Paris Years, l’album de la grande réconciliation.

Il a le teint basané et les traits reposés d’un homme qui, depuis quelque temps, pose régulièrement ses valises en Grèce dès que l’occasion s’y prête. N’empêche, Alain Lefèvre semble toujours courir contre la montre. Sitôt après notre rencontre, il filait offrir un concert-bénéfice puis, le lendemain, il se rendait au Domaine Forget pour y enregistrer ses deux prochains albums pour l’étiquette Warner Classics.

«L’un d’eux sera mon septième album de compositions originales et s’appellera Opus 7. L’autre sera probablement mon ultime recueil d’André Mathieu. Celui-ci jouait beaucoup avec son père, à deux pianos. Je vais l’enregistrer avec Hélène Mercier, une collègue pianiste du Québec que je connais depuis longtemps. Elle est très émue de faire ça.»

Mathieu? Vraiment? Lefèvre n’avait-il pas mis un point final à ce long chapitre?

«Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée», plaide-t-il, sourire entendu et clin d’œil en prime.

Traverser le pont

On rencontre d’abord ce musicien du monde pour marquer le coup de la parution de My Paris Years, son premier album chez Warner Classics. Des œuvres «made in France» de compositeurs aussi célébrés que Debussy, Ravel, Satie et Franck, qu’il interprète seul à son clavier. Il explique son intention.

«Le thème que j’aborde est celui d’une réconciliation. Je suis né en France, je suis arrivé ici à quatre ans, et j’ai toujours été très “patriote québécois”. Dans les années 1960, j’ai vu comment les Québécois étaient regardés de haut par les Français. J’ai même oublié que j’étais né de parents français. À un certain stade de ta vie, tu réalises que tu ne peux plus te mentir. Ça ne m’empêchait pas d’être profondément attaché à ma terre, le Québec, que d’accepter très simplement que je suis aussi Français. Ce sont des étapes complexes dans une vie.»

Cette acceptation, il a mis du temps à la faire.

«Les gens me considèrent comme un homme d’action, mais je suis lent.»

À chacun son rythme. Et, pour faire les choses, notre homme doit les ressentir. Ce pont entre ici et là-bas prend le nom de My Paris Years.

«Je voulais que ce premier opus chez Warner soit un hommage à mes études à Paris, et particulièrement à mon maître, Pierre Sancan. Les gens ne connaissent peut-être pas tous les titres, mais ce sont de grands succès. J’ai fait des choix d’interprétation, de tempo et de couleurs pour ne pas refaire ce qui avait été fait. C’est très personnel.»

Et ce choix a l’air de plaire puisque, la semaine du 15 avril, il se classait au no 1 sur iTunes Classique.

L’état des lieux

Alain était au Québec au plus fort du débat entourant le projet de loi sur la laïcité de l’État. Quel regard pose-t-il sur l’état des lieux?

«Tous les débats sont nécessaires. Mais je décroche quand j’entends des gens dire n’importe quoi sur les Québécois. Si quelqu’un dit ça devant moi, je saute dessus. Les Québécois sont tolérants, héroïques et accueillants. Je dirais même que, parfois, le Québécois peut être "bonasse" et se faire "fourrer". Quand j’entends l’autre "zouave" dire qu’il y a nettoyage ethnique, je dis non. Ce n’est plus un débat, c’est encore une manière de frapper sur les Québécois. Je ne le permettrai pas. Si je suis lâche au point de ne pas défendre le pays qui m’a accueilli, je ne suis pas un très bel homme.»

Place au violon!

Cette année encore, le musicien est patron d’honneur du Concours musical international de Montréal (CMIM), lequel aura lieu du 29 mai au 5 juin. En tout, 24 violonistes âgés entre 16 et 28 ans, issus de 13 pays, se disputeront plus de 150 000 $ en prix et bourses.

«Le CMIM se classe parmi les grands concours de ce monde. C’est bon aussi pour Montréal parce que ça lui donne une visibilité. Je suis impliqué avec eux parce que j’aime beaucoup ce qu’ils font et la manière dont ils travaillent. Cette année, ils ont eu une très bonne idée avec Mini Violini, qui se déroulera les 27 et 28 mai, et qui met en vedette de jeunes musiciens de 10 à 14 ans. Ils sont inspirants. J’ai vu certains d’entre eux et ils sont phénoménaux.»

Pour tout connaître du CMIM et obtenir les informations nécessaires, on visite concoursmontreal.ca.