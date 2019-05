Au Manoir de la rue Merry: Printemps douillet à Magog

Pour une expérience gourmande et confortable, on se pose Au Manoir de la rue Merry à Magog. On y garantit d’agréables découvertes.

Depuis six ans, Caroline Bertrand et Benjamin Alexandre accueillent leurs invités Au Manoir de la rue Merry dans les Cantons-de-l’Est. Leur superbe maison victorienne de 1860 est située à deux minutes de marche du centre-ville. L’établissement, devenu un gîte en 1995, est parfait pour prendre une pause printanière. L’ambiance y est conviviale et les propriétaires présents, mais toujours discrets.

Chaleureuses chambres

Photo courtoisie

On y propose cinq chambres de bonnes dimensions, chacune avec une salle de bain privée avec douche (parfois baignoire), un coin boudoir et une machine à thé et à café. Elles portent les noms de famille des précédents propriétaires de la demeure. Les couchers sont variés (un grand lit ou un très grand lit ou deux lits doubles) et toujours confortables. Toutes les chambres arborent une décoration contemporaine et chaleureuse avec une belle luminosité. Les couleurs sont délicates, l’accent étant mis sur le mobilier et les charmantes antiquités. La maison ancestrale révèle plein d’élégance.

Sublime déjeuner

Le copieux déjeuner, préparé avec soin et plein de saveurs, est offert dans la salle à manger ensoleillée. Les intolérants et allergiques se voient proposer des alternatives adaptées. D’un matin à l’autre, le déjeuner salé ou sucré varie selon l’inspiration de l’hôtesse. Des boissons variées, puis une succulente entrée sont servies comme un fruit (pamplemousse, ananas, pêche, poire) grillé, accompagné soit d’une viennoiserie, d’un pain aux raisins et aux noix ou du yogourt et du granola. On se sustente ensuite du généreux et exquis plat principal (gratin de pomme de terre, saucisse, fromage et œuf fermier local, frittata au fromage et épinards accompagnée de pommes de terre rissolées, pain doré brioché à la fleur d’oranger, gaufre à l’ananas, sauce à l’érable, petits fruits et crème chantilly, etc.). On poursuit avec les délices faits maison : deux des 16 savoureuses confitures (figues et érable, ananas, papayes et mangues...) et un pâté (rillettes de dindon sauvage ou de lapin, pâté de foie de canard ou de poulet...). Et si l’estomac le permet, avec des rôties et des fromages locaux.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 105 $, déjeuner gourmet inclus.

Services

On profite du foyer au salon commun. Télévision, tablette, ordinateur et jeux de société sont prêtés. On range les vélos au garage (établissement certifié Bienvenue cyclistes !).

Activités sur place

La magnifique et grande cour permet de relaxer comme la galerie à l’avant. La piscine creusée est chauffée dès la mi-mai.

Activités tout près

On fait de la randonnée au Marais de la Rivière aux Cerises et du vélo sur la piste cyclable le long du lac Memphrémagog.

Coordonnées

Au Manoir de la rue Merry

92, rue Merry Sud

Magog (Québec)

J1X 3L3

►Téléphone : 1 800 450-1860

►www.manoirmerry.com