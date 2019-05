Bataille judiciaire en vue contre les Clercs

Les victimes présumées des Clercs de Saint-Viateur devront se battre devant les tribunaux afin de faire reconnaître les agressions qu’elles auraient vécues, même si le Vatican a affirmé en février vouloir mener « une lutte à tous les niveaux » contre les actes sexuels.

« L’Église veut régler les choses. Le pape l’a dit récemment lors du dernier sommet important. On ne veut plus que les agressions soient cachées et on a promis de se battre contre ça. En espérant que les Clercs écoutent les propos du pape et veulent régler ça. C’est le temps d’être proactif », martèle Brian Ford, à la tête du recours intenté en octobre 2017 contre la congrégation religieuse pour des abus présumés subis depuis 1950.

« Aucun abus ne doit jamais être couvert, comme ce fut le cas par le passé, et sous-évalué, a pourtant déclaré le pape François en février, après un sommet inédit sur la lutte à la pédophilie. Il s’agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la Terre. »

M. Ford, un policier de Terrebonne, trouve « aberrant » que l’Église envoie un message pour des mesures « concrètes et efficaces », mais que d’un autre côté, des avocats soient engagés pour « tout contester ». Il rappelle qu’un règlement à l’amiable avec les Clercs a été refusé dans ce dossier.

« Il y a plus de 140 victimes qui se sont manifestées. On a ici un cas flagrant, affirme l’homme de 49 ans. Ça peut être un combat de longue haleine, on est prêts à toute éventualité. Le pape a fait des promesses, reste que ce soit mis en pratique par les Clercs. »

D’autres victimes ?

Un avis public est publié aujourd’hui pour inviter les présumées victimes d’agression sexuelle par un membre religieux ou un employé laïc des Clercs de Saint-Viateur à se joindre au recours. Le groupe possède des établissements un peu partout dans la province.

« Quand on dénonce, c’est le début de la reconstruction pour les victimes, encourage M. Ford. Au début, c’est extrêmement difficile d’en parler. Les gens vivent de la culpabilité, de la honte, mais ils ne devraient pas parce que ce n’est pas leur faute. »

L’agent de police avec plus de 25 ans d’expérience se remémore non sans peine le moment où il a décroché le téléphone pour contacter le bureau d’avocats qui pilote le dossier, après avoir ouvert Le Journal du 17 octobre 2017, dans lequel un article mentionnait un possible recours contre les Clercs de Saint-Viateur. Il a reconnu pour la première fois à voix haute être une victime.

« C’est venu chercher des émotions refoulées depuis 33 ans. Quand on est policier, on se crée une carapace pour être capable de gérer les situations, mais j’ai pleuré comme un bébé. [...] Même 33 ans après, ça fait mal », raconte-t-il.

Des conséquences

Même si Brian Ford a tendance à atténuer les impacts que les agressions présumées ont eus sur sa vie, il admet du bout des lèvres avoir connu plusieurs accrocs. Il fait difficilement confiance aux gens et ça lui a pris du temps avant de nouer une relation avec une femme.

« J’ai encore de l’incompréhension et du mal à m’expliquer pourquoi c’est arrivé à moi », souffle-t-il.

Étant la figure publique de l’action collective, Brian Ford espère pouvoir convaincre d’autres victimes présumées de dénoncer.

« Je suis devenu policier pour aider les plus faibles et les gens. Je me trouvais assez fort pour prendre le lead. Il faut que ceux qui ont à payer payent pour leurs actes, qu’il y ait des conséquences. [...] Ils ont profité de la vulnérabilité », lance M. Ford.

Virginie Dufresne-Lemire

Avocate Maintenant que le recours a été autorisé par la juge Chantal Lamarche en avril, le Tribunal devra trancher sur le bien-fondé des allégations et le montant à accorder aux victimes, en cas de gain.