Bishop et les Stars tiennent bon

Les Stars de Dallas ont eu droit au meilleur et au pire de Ben Bishop – mais surtout au meilleur –, vendredi soir à St. Louis, où ils ont défait les Blues au compte de 2-1 pour prendre les devants 3-2 dans la série de deuxième tour entre les deux équipes.

Le gardien a sauvé les meubles en fin de troisième période pour préserver l’avance des siens, étirant la jambière afin de frustrer Oskar Sundqvist, qui convergeait au filet.

Mais préalablement, Bishop s’était rendu coupable d’une grossière erreur en faisant cadeau de la rondelle à Jaden Schwartz. Ce dernier n’en demandait pas tant pour inscrire son septième but des séries éliminatoires et réduire l’écart à un but avec plus de 11 minutes à jouer.

Hormis cette bourde, Bishop aura toutefois été brillant, lui qui a repoussé 38 tirs.

Le vétéran Jason Spezza a ouvert la marque pour les visiteurs lors du premier vingt, redirigeant une passe de Tyler Seguin à l’embouchure du filet.

Esa Lindell a par la suite joué un peu de chance en deuxième période pour doubler l’avance des Stars. Le défenseur a vu son tir du revers dévier sur Jay Bouwmeester et tromper la vigilance du gardien Jordan Binnington. Lindell marquait ainsi le premier but de sa carrière en séries éliminatoires.

Binnington a été solide dans une cause perdante, réalisant 25 arrêts, dont plusieurs pas commodes.

Les Stars pourraient décrocher leur billet pour la finale de l’Association de l’Ouest devant leurs partisans, dimanche, alors que la série se transporte à Dallas pour le sixième match.