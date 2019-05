Cinq joueurs qui ont tout fait sauf gagner la Coupe Stanley

Au fil des ans, certains joueurs ont connu des séries éliminatoires incroyables sans toutefois soulever la coupe Stanley au terme du tournoi printanier. Il suffit de penser notamment à Wayne Gretzky qui, en 1993, avait récolté 40 points en 24 matchs avec les Kings de Los Angeles avant de subir la défaite face au Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley.

Pour déterminer les cinq cas les plus probants, les athlètes de ce palmarès ont été choisis, selon le nombre de points par match lors d’une même année. Pour se qualifier, les joueurs doivent par ailleurs avoir disputé au moins 15 matchs.

#1 – Wayne Gretzky (1983)

Les Oilers d’Edmonton ont remporté la Coupe Stanley en 1984, 1985, 1987 et 1988 avec Wayne Gretzky. Le célèbre numéro 99 avait tout fait pour soulever une première fois le précieux trophée en 1983, inscrivant 38 points en 16 matchs éliminatoires, pour une moyenne de 2,38 points par match. Les Oilers avaient toutefois été balayés en finale par Mike Bossy et les Islanders de New York.

#2 – Rick Middleton (1983)

Toujours en 1983, l’attaquant des Bruins de Boston Rick Middleton connaissait des séries plutôt productives, avec 33 points en 17 parties. Toutefois, les Bruins se sont aussi butés aux Islanders, s’inclinant en six matchs en finale de l’Association de l’Est. Au premier tour des éliminatoires, Middleton avait notamment récolté trois buts et trois mentions d’aide en quatre parties face aux Nordiques de Québec.

#3 – Denis Savard (1985)

Le Québécois Denis Savard était aussi en quête d’une première Coupe Stanley quand il a totalisé 29 points en 15 matchs pour les Blackhawks de Chicago lors des séries éliminatoires de 1985. Or, Chicago avait perdu en six rencontres en finale de l’Association de l’Ouest face aux Oilers. Savard a finalement porté la coupe en 1993 avec le Canadien, après avoir pris part à 14 des 20 matchs du club montréalais.

#4 – Barry Pederson (1983)

Si Rick Middleton a fait mal aux Nordiques en 1983, Barry Pederson avait donné le ton à cette série de premier tour en inscrivant deux buts, dont celui en prolongation, et une mention d’aide dans la rencontre initiale au vieux Garden. Peter Stastny avait inscrit un tour du chapeau en première période, mais Pederson et les Bruins l’avaient finalement emporté 4 à 3. Pederson allait compléter les séries avec 32 points en 17 matchs.

#5 – Doug Gilmour (1993)

Avec 35 points en 21 rencontres lors des séries éliminatoires de 1993, Doug Gilmour complète ce palmarès. Il avait été un véritable meneur pour les Maple Leafs de Toronto, affichant également un différentiel de +16. Gilmour et les Leafs avaient été éliminés en sept parties par les Kings en finale de l’Association de l’Ouest. Lors de ce fameux septième match, Gilmour avait récolté trois mentions d’aide dans une défaite de 5 à 4, rencontre au cours de laquelle Wayne Gretzky avait, rappelons-le, inscrit un tour du chapeau.