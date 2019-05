Quelques blogues pertinents pour voyageurs

1. Ce n’est pas parce que l’on frise la cinquantaine ou la soixantaine qu’on doit cesser de s’amuser. En fait, tant qu’on a la forme, il faut en profiter, selon la journaliste spécialisée en plein air, Anne Pélouas. Dans son blogue, Grouille pour pas qu’ça rouille ! Les tribulations d’une babyboomeuse hyperactive, elle propose de la suivre en kayak, en randonnée, en ski, en vélo en oubliant les performances et en profitant du moment présent. Elle partage ainsi ses découvertes, ses expériences et ses conseils.

► blogues.guidesulysse.com

2. Pour ceux qui maîtrisent bien l’anglais, John Morris de Wheelchair travel dont le blogue est une référence auprès des personnes à mobilité réduite. Il était invité, cette année, par Kéroul, pour tester différents établissements et attraits du Québec et faire la promotion du tourisme accessible au Québec. Si l’on préfère lire en français, invitation à se connecter sur le site Roulettes & Sacs à dos de la blogueuse Audrey Barbaud qui a relevé le même défi, l’an dernier, également pour Kéroul. Des conseils sont également dispensés sur le site keroul.qc.ca

► wheelchairtravel.org

► roulettes-et-sac-a-dos.com

3. La backpackeuse Taille Plus est un blogue en français et en anglais créé par Édith Bernier, en avril 2013. C’est après avoir constaté à quel point il est difficile de trouver de l’équipement de voyage adapté aux personnes ayant un surplus de poids qu’elle a eu cette idée. Depuis six ans, elle partage des alternatives, donne des conférences, collabore à des guides et trouve des solutions aux défis auxquels sont confrontées les voyageuses XXL. On lui doit aussi le Manuel des routards taille plus (français et anglais) paru en format électronique et une collaboration à Big Fit Girl.

► psbackpacker.com

4. Voyager avec des enfants n’est pas de tout repos, mais c’est possible et même agréable selon la blogueuse Caroline Jacques qui a parcouru la planète (6 continents, 40 pays et plus de 100 vols) avec ses trois fillettes. Pour faire le plein de trucs, on suit son blogue MamanGlobe-trotteuse. Elle a également publié le roman Globe-trotteuse (Tome 1) - Aller simple pour l’Afrique, inspiré de sa vie aux Éditions Hurtubise.

► mamanglobetrotteuse.com

5. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas ou plus en couple qu’il faut cesser de voyager. Il ne semble pas exister de blogue pour les voyageurs solos au Québec cependant, sur son Taxi-brousse (taxibrousse.ca), Marie-Julie Gagnon traite souvent de ce thème. Elle y donne des conseils et astuces et a même publié Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, en collaboration avec Ariane Arpin-Delorme, chez Michel Lafon.

► taxibrousse.ca