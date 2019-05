TREMBLAY, Marthe



Est décédée à la Maison de soins palliatifs du Saguenay, le 26 avril 2019, Mme Marthe Tremblay, épouse de M. Rosaire Simard, demeurant à Chicoutimi. Selon la volonté de Mme Tremblay, elle ne sera pas exposée et une cérémonie commémorative aura lieu cet été à Baie-Saint-Paul (Charlevoix). Elle était la fille de feu M. Charles-Édouard Tremblay et de feu Mme Jeanne Paré. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Jeanne Simard (Marc-André); son fils Bruno Simard (Julie); ses petits-enfants adorés: Ariane et Olivier; son frère Edmour Bergeron (Mariette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis. Nous remercions chaleureusement le personnel de l'Hôpital de Chicoutimi et de la Maison de soins palliatifs du Saguenay pour leur compassion et la qualité de leurs soins. Pour ceux et celles qui le désirent, les dons à la Fondation de ma vie seront appréciés. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Tremblay et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.com