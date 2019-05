Des produits qui se démarquent

Photo courtoisie

Pelican International, un leader mondial dans le thermoformage, fabrique, à son usine de Laval, une vaste panoplie de kayaks, de canoës, de pédalos et d’autres petites embarcations. Leur nouveau Catch 130 Hydryve de 3,81 m se distingue des autres kayaks de pêche, car il est fabriqué de RAM-XMC Premium : un polyéthylène multicouche qui le rend à la fois léger, rigide, solide et facile à déplacer sur les eaux pour que vos sorties de pêche soient synonymes de plaisir et de détente. Le système de propulsion à pédales Hydryve permet à ce poids plume de 35 kg de naviguer en toute aisance. Il est pourvu de porte-cannes encastrés, d’un support à coffret, de plateformes de rangement avant et arrière, et bien plus.