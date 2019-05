Difficile pour les Blues à la maison

Les Blues de St. Louis ont pris la mauvaise habitude de perdre devant leurs partisans, eux qui ont maintenu une fiche de 2-4 depuis le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le dernier revers en lice, une défaite de 2 à 1 contre les Stars de Dallas vendredi soir, représentait la goutte de trop pour les quelques milliers de spectateurs au Enterprise Center. Ceux-ci ont copieusement hué les patineurs des Blues à plusieurs reprises lors du cinquième affrontement de cette série de deuxième tour.

L’entraîneur-chef de la formation de St. Louis comprend la réaction des partisans.

«Il y a eu des hauts et des bas tout au long de la rencontre, a-t-il dit au site internet de la LNH. Il y avait de bons moments où nous étions bons, physiques et au sommet de notre art. Il y avait cependant d’autres moments où nous étions paresseux et où notre jeu avec la rondelle a permis à nos adversaires d’avoir de bonnes chances.»

De son côté, Jaden Schwartz ne semble pas trop s’en faire avec l’endroit où son équipe évolue.

«Une défaite c’est une défaite, peu importe où nous la subissons, a indiqué l’attaquant de 26 ans. C’est évidemment difficile, mais je suis sûr que nous allons revenir ici.»

Pour ce faire, il faudra que les Blues l’emportent au domicile des Stars, dimanche après-midi, sinon ils ne retrouveront pas leurs partisans avant le début de la saison 2019-2020.

«Nous devons gagner ou c’est la fin, c’est simple, a ajouté Schwartz. Notre sentiment du désespoir se doit d’être dans le tapis, comme il ne l’a jamais été. Nous devons jouer notre meilleur match.»