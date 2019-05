Du rap, de la pop et du folk pour Game Of Thrones

Évidemment, les produits dérivés de Game of Thrones sont maintenant légion et cette « trame sonore » inspirée des intrigues de la série culte arrive à point pour les fanatiques.

Artistes variés

Photo courtoisie

★★★½

For The Throne

Outre le timing impeccable, qu’en est-il de l’œuvre en soi ? Voici donc...

SUBTIL, QUAND MÊME

Pour celles et ceux qui craignaient des chansons à la « faut pas coucher avec sa tante », rassurez-vous, les chansons — signées par des artistes de The Weeknd à Mumford & Sons, par exemple — demeurent subtiles.

Par ici, une référence à un feu que plusieurs fans lient à Aerys II Targaryen (la ballade country Kingdom Of One de Marren Morris). Puis, sur l’extrait rock indé Turn On Me signée The National, on ferait allusion au décès d’une mère qu’on pourrait autant lier à celles de Jon Snow ou de Tyrion Lannister.

Bref, l’essentiel des pièces sur la compilation arrive à bon port : justifier sa présence sur cette compilation sans verser dans la référence directe.

UNE DIRECTION MUSICALE DANS LA PÉNOMBRE

Vous l’aurez deviné, c’est l’enchaînement des chansons qui fait de For The Throne une production particulièrement hétérogène.

On sautille du country au RnB au folk, à la pop efficace d’Ellie Goulding, du gros rap livré par ASAP Rocky en passant par une pièce incroyablement fromagée de Matt Bellamy, chanteur de Muse, pour clore l’œuvre.

Contrairement aux trames sonores célébrées de Black Panther ou encore d’I Am Sam (essentiellement une collection de reprises des Beatles), For The Throne tient davantage de la liste d’écoute qui s’emboîte maladroitement que d’une histoire aussi bien ficelée que la série qui y est liée.

La présence trame sonore est satisfaisante à la pièce, mais sera surtout appréciée des fanatiques dans son ensemble.

Yama Laurent

Photo courtoisie

★★★½

Yama Laurent

Grande gagnante de La Voix 6, Yama Laurent livre un premier album très attendu. Que les fans soient rassurés, c’est du bon. Accompagnée, en mots, par Roger Tabra (Naitre, une pièce au texte coup de poing) et, au micro, par Nanette Workman et Garou sur deux duos, Yama opte surtout pour des reprises mettant en évidence sa voix souveraine. Mais, au final, on se surprend à constater qu’on en apprend bien peu sur l’artiste (outre son interprétation incroyable d’I Want To Know What Love Is). Vivement la suite.

Paul Cargnello

Photo courtoisie

★★★

Promises

Changement de cap pour l’auteur-compositeur-interprète et rockeur local qui, sur cet album, opte pour une direction plus glam rock et funk, notamment. Outre les références d’usage — Bowie et Prince, évidemment —, le Cargnello nouveau plaira également aux fans de Chromeo. Bien que Promises est en dents de scie (la pièce-titre étonne alors que la pièce introductive Enemy, elle, semble être une piste pour le Boogie Wonder Band), le pari est osé et mérite d’être souligné.

Danko Jones

Photo courtoisie

★★

A Rock Supreme

Bête de scène notoire, Danko Jones et ses sbires s’avèrent cruellement pantouflards sur ce neuvième album décevant au cube. Bien que la panthère brune ait habitué ses fans à des textes frivoles sur fond de rythmiques hard rock survoltées au fil des années, les deux ingrédients de base qui font que Danko Jones est Danko Jones sont malheureusement absents d’A Rock Supreme. Les paroles sont aussi niaises qu’édulcorées, alors que les musiques font la job et c’est tout. On s’attendait à plus. Beaucoup plus, en fait.

Coup de coeur

FOUKI

Photo courtoisie

★★★★

ZayZay

Un an à peine après avoir captivé le grand public avec Zay, son premier album, le MC FouKi offre ZayZay, sa suite logique. Plus effilé que son prédécesseur, ZayZay est souvent plus dynamique et ensoleillé que champ gauche, disons. Soulignons, au passage, l’excellent travail du producteur QuietMike. Côté collaborations, le rappeur a recruté, au passage Alaclair Ensemble, Obia le Chef, Koriass et même l’acteur Pierre Lebeau (via un échantillon). Bref, le printemps est finalement arrivé.