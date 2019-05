BOUTIN TURCOTTE, Rollande



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rollande Boutin, épouse de feu monsieur André Turcotte, fille de feu madame Amanda Guimond et de feu monsieur Lionel Boutin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Andrée); ses frères et sœurs: Maurice (Flore), Mimi (feu Vilmond), Charles (Jeannine), Claude (Hélène), Mado (feu Camil), Jeannine (Vic), Claudette (André), Ginette (feu Gérard), feu Rachel (feu Tom); ses petits-enfants: Valéry (Marc-Olivier) et Maxime (Marilyne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le Dr Ouellet et le Dr Tremblay et tout le personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Hôpital Hôtel-Dieu de Québec), téléphone : 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.