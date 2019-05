WILSON, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Carole Wilson, épouse de feu monsieur Viateur Therrien, fille de feu monsieur Simon Wilson et de feu dame Gemma Carrier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 11 mai 2019 de 13 h à 16 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Karen (Frédéric Laplante) et Marc (Karine Robitaille); ses petits-enfants: Romy, Alix et Mathias; sa sœur et ses frères: Danielle, Michel, Simon et Jacques; sa belle-mère Gabrielle Marchand; ses belles-sœurs: Nicole, Céline, Marielle, Chantale, Reine et Michèle; ses beaux-frères: Laurier, Régis, Jasmin et Yves ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs accompagnements et l'attention humaine apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, ch St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5, tél : 418-688-0878 ou à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél : 1-888-766-2262.