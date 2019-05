FouKi: choisis ton «hit»

Dire que FouKi est prolifique est un euphémisme. Après avoir lancé quatre projets musicaux depuis 2017, le jeune rappeur de 22 ans sort un deuxième album, ZayZay, sur la réputée étiquette Disques 7e Ciel.

Le nouvel album de FouKi, Léo Fougères de son vrai nom, compte 18 chansons et dure près d’une heure. Voilà qui est plutôt à contre-courant en ce moment, lorsqu’on voit la jeune génération passer rapidement d’un artiste à l’autre. Mais le rappeur n’a pas hésité longtemps avant de décider de lancer ce long opus.

« Depuis les derniers projets, QuietMike [le réalisateur] et moi on n’a pas arrêté de travailler. On aurait pu sortir un album de 40 chansons si on avait voulu ! On a réécouté les albums qu’on aime d’autres artistes et il y en a qui ont 18 chansons. On aime toutes nos pièces, alors on s’est dit qu’on allait les offrir au public. »

« Je me fous un peu si les gens écoutent une seule chanson ou l’album au complet, ajoute-t-il. Je pense que c’est un album “choisis ton hit”. C’est comme ça qu’on le voit. »

À 22 ans seulement, FouKi peine à expliquer son succès sans cesse grandissant.

« Je suis chanceux d’être jeune et que le rap soit en pleine expansion, observe-t-il. Je crois que ce que je fais est unique. J’invente des mots, des flows. Ce n’est pas du rap déjà cuisiné. »

En plus de ses concerts au Québec, FouKi lancera son album à Paris le 20 mai. « On a aussi une petite tournée européenne à la fin de l’année. On verra bien ce que ça donnera ! »

► Le nouvel album de FouKi, ZayZay, est présentement sur le marché. Un concert aura lieu le 11 mai au Club Soda. Pour les détails : facebook.com/foukizay