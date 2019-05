Francouvertes: trois questions aux trois finalistes

Après des semaines de compétition, voilà enfin arrivée la grande finale des 23e Francouvertes. Qui succédera aux gagnants des dernières années, comme Lydia Képinski, Philippe Brach, Les Hay Babies et Les sœurs Boulay ? C’est ce que nous saurons lundi. D’ici là, Le Journal a posé trois questions aux trois finalistes de cette année, P’tit Belliveau et les Grosses Coques, O.G.B et Alex Burger.

Votre projet musical a commencé de quelle façon ?

P’tit Belliveau : « Le projet P’tit Belliveau existe depuis 2015-2016. C’est dans ce temps-là que j’ai commencé à écrire et sortir des tounes country-bluegrass que je produisais dans ma chambre à coucher. Mais le groupe P’tit Belliveau et les Grosses Coques existe juste depuis l’automne 2018. »

O.G.B : « Le band existe depuis 2016 dans sa forme la plus primitive, et le premier projet est paru début 2017. On s’est rencontrés au Cégep Saint-Laurent, grâce à un intérêt commun pour le chillage et le hip-hop. Notre DJ Sambé voulait réunir un band pour jouer ses compositions instrumentales, qui sont vite devenues nos compositions à tous, avec rap. »

Alex Burger : « Mon premier EP A’ment donné a vu le jour le 14 juin 2018. Ce sont des chansons écrites l’année précédente où je me promenais sans trop savoir où j’allais dans mon char bleu de l’époque. C’est seulement à mon retour dans la grande ville que je me suis rendu compte que mes idées de guitare étaient sur le point d’être des chansons. Je me suis assis plus sérieusement avec mes vieux chums Eliott Durocher et Jean-Bruno Pinard pour commencer à bricoler un mini-album qui a donné suite à une tournée de plus de 30 spectacles dans la Belle Province. »

Pourquoi était-ce important pour vous de participer aux Francouvertes cette année ?

P’tit Belliveau : « Ça fait un bout de temps que mon plan est de commencer à jouer au Québec pour qu’on se fasse découvrir par un nouveau public. Je n’avais jamais entendu parler du concours [...] J’ai été impressionné par les participants du passé, les prix et l’opportunité de jouer pour des fans de musique ainsi que du monde de l’industrie. Alors, j’ai décidé d’appliquer. »

O.G.B : « On a connu une grosse année 2018. On a sorti deux projets dont on est super fiers et fait les plus gros shows de notre jeune carrière. Malgré ça, on sentait que le potentiel de ces deux projets-là n’avait pas été complètement exploité et que notre énergie sur scène était encore trop méconnue. On s’est donc inscrits aux Francouvertes pour élargir notre public et partager la musique en laquelle on croit. C’est une vitrine fantastique. En plus de tout ça, on est à l’aube de la création d’un nouvel album, et tous les prix distribués durant le concours sont des ressources précieuses qui nous donneraient un sérieux coup de pouce ! »

Alex Burger : « En fait, c’est vraiment drôle, car c’est une amie qui habite dans le Grand Nord qui m’a inscrit sans me le dire ! J’ai reçu un appel de Sylvie Courtemanche [directrice des Francouvertes] pour m’annoncer que j’avais été sélectionné, alors je n’avais pas trop le choix ! »

Le concours s’est-il déroulé comme vous l’aviez imaginé ?

P’tit Belliveau : « Pas du tout. Je ne pensais pas nécessairement que le public montréalais allait triper sur ce qu’on offrait. Je me suis dit que les préliminaires nous feraient une bonne vitrine pour commencer à jouer au Québec. Je ne pensais vraiment pas qu’on allait être compétitif dans le concours. Maintenant qu’on s’en va en finale, c’est crazy ! »

O.G.B : « On ne s’attendait pas à mono­poliser la première place, mais on croyait pouvoir faire tourner des têtes. Pour ce qui est de nos performances, on a mis beaucoup de temps à planifier, répéter et visualiser les concerts. On était donc super prêts et malgré de petits imprévus, tout s’est déroulé comme il fallait. »

Alex Burger : « J’ai passé l’hiver à la création de mon nouvel album. Je me mettais dans le mood du concours seulement quelques heures avant la performance. Et de toute façon, dans les concours, mieux vaut ne rien imaginer, car nous sommes souvent déçus. Finalement, je suis bien heureux des résultats et des belles rencontres avec les autres musiciens. »

►La grande finale de la 23e édition des Francouvertes se tiendra lundi, 19 h 30, au Club Soda. Les deux porte-parole de cette année, Karim Ouellet et Sarahmée, offriront une courte performance, en plus des finalistes.

