IKEA va offrir une boulette à base de plantes

Le géant de l'ameublement suédois IKEA va offrir à ses clients une nouvelle boulette de viande fabriquée à partir de protéines végétales.

IKEA soutient que la nouvelle variété goûtera comme les célèbres boulettes servies dans ses magasins. Elle sera vendue à partir de l’été 2020, avec comme objectif que les prix soient toujours à bas prix. Les tests sont prévus pour le début de l’année prochaine.

«Nous vendons de très nombreuses boulettes de viande par an et il est donc très gratifiant de pouvoir bientôt proposer une variante plus durable», a confié Ann Holster, responsable de la restauration chez IKEA Sweden.

L’entreprise, qui a amorcé en juin dernier un important virage vert, a expliqué dans un communiqué cette semaine que plus du quart des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent des denrées alimentaires.

Citant un rapport de l’ONU, le géant suédois a rappelé que la production actuelle de protéines ne pourra pas répondre au besoin puisque la production alimentaire devrait augmenter de 70 % pour nourrir une population qui atteindra 9,1 milliards d'habitants en 2050, selon les prévisions de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Dans ce contexte, IKEA s’est donné comme objectif qu'au moins un cinquième des ventes provienne uniquement de plats à base de plantes d'ici 2022.

«À l'avenir, nous devrons manger plus de nourriture végétarienne [...]. L’objectif est de rendre les aliments durables, abordables et attrayants sans compromettre le goût ni la texture», a déclaré Michael La Cour, directeur d'IKEA Food Services AB.