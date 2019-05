Il laisse la France pour le Québec qui fait «plus confiance» aux jeunes

Face à un avenir bouché en France, un étudiant de lycée de campagne de Normandie a tout laissé derrière lui pour se tourner vers le Québec qu’il estime plus ouvert à la jeunesse dans le secteur de l’aéronautique.

« En France, les entreprises font assez peu confiance aux jeunes. Ici, je suis certain de décrocher un emploi parce qu’il y a de la demande et parce qu’on a une totale confiance envers la jeunesse », dit Louis Baude, 20 ans, en première année de techniques de maintenance d’aéronefs à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) de Saint-Hubert.

Au cours des dix prochaines années, plus de 37 000 postes en aéronautique seront à pourvoir au Québec, selon Aéro Montréal. L’arrivée d’étudiants comme Louis Baude est de la musique aux oreilles pour les écoles qui se les arrachent afin de répondre aux besoins urgents de l’industrie.

« En France, les chefs d’entreprise sont beaucoup plus sceptiques qu’ici envers les jeunes », martèle Louis Baude, convaincu que l’excellente réputation des écoles québécoises va lui ouvrir des portes partout dans le monde.

« Dans les entretiens d’embauche, ici, on est beaucoup plus ouvert à la discussion alors qu’en France, c’est beaucoup plus fermé », constate l’étudiant en début de parcours.