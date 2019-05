Impossible pour Coveo d’atteindre ses cibles de recrutement

« Ce qu’on fait en ce moment, c’est le mieux qu’on peut. Est-ce que ça va être assez ? On a tendance à penser que non. [...] Je n’arriverai juste jamais à en embaucher assez, vu le développement de notre entreprise », confie Claude-Antoine Tremblay, rencontré dans les bureaux de l’entreprise de Québec.

Spécialisée en développement de moteurs de recherche et en intelligence artificielle, la compagnie québécoise doit en plus rivaliser avec les géants que sont Google et Facebook, rois et maîtres du domaine.