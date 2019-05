«La clé du cœur» de Kathryn Hughes: internement forcé dans les années 1950

Après avoir connu un succès mondial avec ses premiers romans, Il était une lettre et Il était un secret, la romancière britannique Kathryn Hughes propose une histoire émouvante se déroulant entre les années 1950 et le début du 21e siècle dans son nouveau best-seller, La clé du cœur. Les liens se tissent entre une écrivaine et une femme qui fut internée dans un hôpital psychiatrique après avoir perdu sa mère.