Justin Williams avait pensé au CH

Pendant que Justin Williams consolide sa réputation de joueur des grandes occasions avec les Hurricanes de la Caroline lors des présentes séries éliminatoires, il est pertinent de rappeler que le vétéran avait songé à se joindre au Canadien de Montréal il y a quelques années.

Lorsqu’il a accédé à l’autonomie complète en 2015, Williams avait montré un intérêt envers le Tricolore pour finalement décider de signer un contrat de deux ans avec les Capitals de Washington.

«Je suis retourné vérifier auprès d’une source. Le Canadien était allé cogner à la porte de Justin Williams, il y a quelques années», a raconté Louis Jean lors du segment «Le Colisée» de l’émission JiC, vendredi.

«Il était intéressé, a-t-il ajouté. Mais ultimement, il s’est dit : "Ma meilleure chance de gagner, c’est avec les Capitals."»

L'apport de Williams au sein de la formation montréalaise n'aurait pas été négligeable, estime le journaliste de TVA Sports : «Imagine ce que ç’aurait pu donner. C'est un joueur charismatique qui est tellement apprécié, un leader, un gars qui fait la différence sur la glace et dans le vestiaire.»

Est-il encore possible de voir Williams - qui a maintenant 37 ans - enfiler le chandail bleu, blanc et rouge? Voilà une question qui fait réfléchir Jean-Charles Lajoie, sachant que le vétéran aura droit à l’autonomie complète à nouveau cet été.

«Il prend un soin jaloux de sa condition physique, a-t-il mentionné. Je regarde ce gars-là et je me dis qu’il représente l’ADN, le A pour attitude notamment, qui caractérise le Canadien et qui va exactement dans la palette de ce que recherche le directeur général Marc Bergevin.

«Est-ce qu’on donne un contrat d’un an ou deux ans – et à quel prix? – juste pour ajouter cette profondeur dans cette équipe, dans ce vestiaire?»

En attendant une réponse à cette question, Williams et les Hurricanes ont accédé, vendredi soir, à la finale de l’Association de l’Est en complétant le balayage des Islanders de New York au deuxième tour.