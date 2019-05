La différence entre Urruti et Jackson

Rémi Garde a décidé de donner le départ à Anthony Jackson en attaque, lui qui avait réalisé un doublé en Nouvelle-Angleterre une semaine et demie plus tôt pendant que Maximiliano Urruti est toujours à la recherche de son premier but avec l’Impact.

Le problème, c’est que ce sont deux attaquants aux antipodes en termes de style de jeu.

Urruti travaille sans arrêt et use la défense adverse pendant que Jackson mise plus sur l’opportunisme et se fait oublier pendant de longues minutes pour surgir de nulle part.

Mais pour que ça fonctionne, il faut qu’il reçoive des ballons, ce qui n’a pas été le cas samedi.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes, le Québécois n’a eu qu’une dizaine de touches en 90 minutes, le ballon ne s’est jamais rendu à ses pieds.

Bon travail

« Quand tu es attaquant, tu veux avoir des occasions de marquer, mais il n’y en a pas eu aujourd’hui », a déploré l’attaquant de 25 ans qui espère pouvoir se reprendre mercredi contre les Red Bulls de New York.

Rémi Garde, qui n’a pas toujours été sur la même longueur d’onde que Jackson par le passé, a tenu à défendre son joueur.

« Maxi épuise et use les défenseurs physiquement et psychologiquement. Jackson a fait un bon travail dans son style. »

Jukka Raitala a souligné le niveau d’effort qui était plus élevé dans le camp new-yorkais.

« Dans les duels tout comme sur la combativité, ils étaient plus efficaces que nous. »

Le Finlandais déplore cette baisse de régime à domicile devant une salle presque comble et sous un soleil radieux.

« Si je compare à nos deux premiers matchs à domicile, la différence était grande, il y avait un net manque de combativité et de justesse dans notre jeu. »