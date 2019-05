La future piscine au cœur d’une guerre fratricide

Ce projet de 9 millions $ est financé à 5,8 millions $ par le gouvernement du Québec et à 3 millions $ par le Fonds régional de développement pour l’est de la MRC. Après de longues années d’attente, la piscine intérieure de 25 mètres sera construite sur le site du Centre multifonctionnel de Beaupré à partir de l’an prochain. Elle doit être inaugurée à la fin de 2021.

Si le budget de construction a été bouclé, le budget de fonctionnement de l’infrastructure (près de 350 000 $ annuellement) suscite la controverse. D’un côté, les municipalités de Beaupré, de Saint-Joachim et de Sainte-Anne-de-Beaupré estiment que les sommes doivent être décaissées selon un calcul qui prend en compte les populations desservies et la richesse foncière uniformisée.

Or, mécontente du choix du site sur lequel la piscine sera construite, la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est récemment retirée du projet. Idem pour Saint-Tite-des-Caps qui aurait montré un certain intérêt avant de se dissocier. « Ils ont choisi de faire bande à part pour des raisons insaisissables. C’est dommage, car les citoyens de Saint-Ferréol et de Saint-Tite ne pourront pas fréquenter la piscine », a indiqué Pierre Renaud, maire de Beaupré.