La part noire de l’âme humaine

Comment peuvent-ils ainsi piétiner la figure de l’innocence qu’est un enfant en détresse, qui ne sera passé sur cette terre, finalement, que pour souffrir et mourir de la plus atroce manière, sans avoir eu un seul regard tendre, sans avoir connu le bonheur d’être aimé. On peut chercher un sens à cela. On ne le trouvera pas.

Le bien et le mal cohabitent dans le cœur de l’homme. Le travail de la civilisation consiste à mettre en valeur le premier et à étouffer le second. Mais chez certains êtres humains, le mal exerce une puissance quasi hypnotique. On aimait dire autrefois qu’ils étaient possédés. Le terme n’était pas si mal. Le sort de la petite martyre de Granby nous rappelle l’existence de la part maléfique et démoniaque de l’âme humaine.