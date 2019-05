La protection des baleines noires affecte encore les croisières en Gaspésie

Au moins cinq croisières ne feront pas escale en Gaspésie en 2019 en raison des mesures pour protéger la baleine noire, malgré l’allègement de celles-ci.

Les zones de limites de vitesse des navires sont moins restrictives qu’en 2017 et en 2018, mais elles affectent encore le nombre de croisières à faire escale en Gaspésie en 2019.

Après avoir perdu 24 escales et 39 000 croisiéristes ces deux dernières années, Escale Gaspésie doit faire face à cinq annulations pour 2019, ce qui représente 7400 croisiéristes. Les bateaux doivent naviguer pratiquement deux fois moins vite dans certaines zones, ou ralentir si une baleine est observée dans d’autres zones.

Les responsables des croisières réévaluent donc leurs parcours. Escale Gaspésie remarque que ce sont surtout les gros bateaux qui se désistent.

« Les grands navires jettent l’ancre et, toutes les opérations pour mettre en place des navettes maritimes, ça demande du temps. Quand tu es à quai, c’est beaucoup plus rapide. On comprend que les lignes de croisières ont des horaires bien précis, il y a toute une logistique qui fait en sorte qu’ils ne peuvent pas se permettre d’espérer ne pas voir de baleines », dit Stéphane Sainte-Croix, directeur d’Escale Gaspésie.

12 carcasses

Rappelons qu’en 2017, 12 carcasses de baleines noires avaient été retrouvées, et ce, seulement en eaux canadiennes. Le gouvernement avait mis en place des mesures de protection quant à la vitesse des navires et à la pêche. Les collisions avec les navires et l’empêtrement dans des équipements de pêche sont des menaces pour les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Jusqu’au mois de novembre, le gouvernement canadien impose des zones de limites de vitesse à 10 nœuds pour les navires de 20 pieds et plus. Un corridor de vitesse régulière est aussi mis en place, mais peut nécessiter des ralentissements si une baleine noire est aperçue.

Escale Gaspésie a enregistré des pertes d’exploitation de 275 000 $ au cours des deux dernières années, et on estime à 4 M$ les pertes pour le tourisme gaspésien en retombées directes et indirectes.