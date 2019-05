La Sépaq innove pour la jeune génération

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), par sa mission sociale, a un rôle important à jouer dans la valorisation de la pêche. Elle doit offrir, dans son réseau de réserves fauniques et de parcs nationaux, des possibilités intéressantes pour initier les plus jeunes.

Au fil des ans, les dirigeants de la Sépaq ont toujours poussé plus loin l’offre de services, en innovant avec des installations pour aider les nouveaux adeptes ou les plus jeunes qui veulent s’initier.

De plus en plus de réserves offrent le « quai famille », si on peut l’appeler ainsi. Il s’étend plus loin dans le lac, tout près de sites très poissonneux. Il permet d’avoir accès à la ressource, de pêcher et de capturer des poissons, sans avoir besoin d’embarquer dans une chaloupe.