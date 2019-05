L’absence de Nacho commence à peser

L’Impact s’est plutôt bien débrouillé sans Nacho Piatti au cours des sept premiers matchs de son absence, mais samedi, il manquait cruellement à ses coéquipiers.

L’organisation offensive a été pratiquement nulle, au point où l’équipe n’a cadré aucun tir au cours du match.

« Notre meilleur joueur nous manque depuis longtemps maintenant, il ne faut pas l’oublier », a d’ailleurs souligné Rémi Garde au cours de son point de presse.

Sans Piatti, l’Impact présente un dossier de 3-3-2, mais surtout il n’a marqué que six buts en huit matchs, dont un match de trois buts, et il a été blanchi à quatre reprises.

Revenir vite

« Nacho est notre meilleur joueur et on espère le revoir le plus vite possible, mais on a quand même de bons joueurs, et tout ne dépend pas d’un seul joueur », a soutenu Jukka Raitala pour minimiser l’impact de son absence.

Zachary Brault-Guillard n’a pas nié que Piatti était la pièce maîtresse de l’offensive de l’équipe.

« C’est vrai que Nacho prend tellement d’ampleur dans notre jeu que c’est vrai qu’il nous manque.

« Après, on a d’excellents joueurs, mais j’espère qu’il va bientôt revenir. »

Mieux pour Taïder

Rémi Garde a aussi reconnu que l’absence de Piatti pouvait en partie expliquer la baisse de régime de Saphir Taïder, qui joue malgré une blessure.

« Il a le courage de jouer malgré des petits tiraillements musculaires. Le retour de Nacho lui fera du bien parce qu’ils ont une grande complicité sur le côté gauche. »

Lors des trois matchs disputés par Nacho en début de saison, Taïder a récolté deux buts et une passe décisive. Depuis, il n’affiche qu’un seul but en sept départs. Il n’a pas joué le match en Nouvelle-Angleterre.

Une première

Zachary Brault-Guillard en était à son troisième départ cette saison, mais son premier à Montréal.

Il s’est fait prendre en défaut sur le premier but de New York et il s’en voulait.

« J’ai mis un peu de temps à rentrer dans mon match, les cinq premières minutes n’ont pas été faciles.

« Ce n’était pas de la nervosité, je me sentais un peu mou, le coach m’a parlé et la machine s’est lancée. »