Le Toronto FC se lève dans la dernière demi-heure

Le Toronto FC a réussi à battre l’Orlando City SC 2 à 0 grâce à deux réussites dans la dernière demi-heure de jeu, samedi après-midi, en Floride.

C’est Jonathan Osorio qui a ouvert le bal avec son troisième but de la présente campagne. À la 65e minute, le milieu de terrain a déjoué deux adversaires avec des dribles et il a conclu avec une belle frappe dans le haut du filet.

Quelques instants plus tard, Jay Chapman a doublé l’avance des vainqueurs. L’Ontarien de 25 ans a contrôlé le centre d’Alejandro Pozuelo et il a décoché un tir qui a trompé la vigilance du gardien Brian Rowe.

Devant son filet, le gardien du Toronto FC Quentin Westberg a réalisé deux arrêts, ce qui lui a permis d’enregistrer son premier blanchissage en carrière dans la Major League Soccer (MLS).

Une deuxième demie payante pour les Red Bulls

Au New Jersey, les Red Bulls de New York ont inscrit deux buts en deuxième demie et ont vaincu le Galaxy de Los Angeles 3 à 2.

Marc Rzatkowski a nivelé la marque à la 59e minute. Le milieu de terrain a été complètement oublié dans la surface de réparation, ce qui lui a permis de battre le gardien David Bingham d’un bon tir.

Moins de dix minutes plus tard, Derrick Etienne a placé les vainqueurs en avant pour de bon. Le but de ce dernier a d’abord été refusé en raison d’un hors-jeu. Après avoir consulté la reprise vidéo, l’arbitre a annulé la décision de son juge de ligne, ce qui a finalement donné la victoire aux Red Bulls.

Amro Tarek a aussi touché la cible pour les gagnants, tandis qu’Uriel Antuna et Zlatan Ibrahimovic ont assuré la réplique du Galaxy.

Mauro Manotas se charge du FC Dallas

À Houston, Mauro Manotos a permis au Dynamo de remporter le derby du Texas, alors qu’il a inscrit l’ensemble des réussites des siens dans un gain de 2 à 1 face au FC Dallas.

L’attaquant colombien a d’abord profité d’un tir de pénalité à la 20e minute pour s’inscrire une première fois à la marque. Moins de 40 minutes plus tard, Manotos a récidivé. Cette fois, il a habilement redirigé la passe de Memo Rodriguez derrière le gardien Jose Luis Gonzalez.

L’unique but des perdants a été réalisé par Dominique Badji en fin de rencontre.