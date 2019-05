Les Bruins à une victoire de la finale de l’Association de l’Est

Les Bruins de Boston ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4 à 3, samedi soir au TD Garden, ce qui leur a permis de prendre les devants 3 à 2 dans cette série de deuxième tour de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est une réussite de David Pastrnak qui a fait la différence. Dans les derniers instants de la troisième période, l’attaquant tchèque a habilement redirigé un relais de Brad Marchand derrière le gardien Sergei Bobvrosky. Ce but mettait fin à un incroyable dernier tiers, où six buts ont été marqués.

Avec 15 minutes à faire au match, la troupe de Bruce Cassidy s’était forgé une avance de 2 à 0 quand les visiteurs ont finalement été en mesure de percer la muraille Tuuka Rask. Seth Jones a fait dévier un tir et la rondelle a tout juste franchi la ligne des buts. Une réalité que n’ont pas tout de suite vue les arbitres. Ceux-ci ont finalement utilisé la reprise vidéo pour confirmer la première réussite des Jackets.

Moins d’une minute plus tard, Pastrnak a redonné une priorité de deux buts aux favoris de la foule avec sa première réussite du match. Ce filet aurait pu couper l’herbe sous le pied des visiteurs, mais c’est l’inverse qui s’est produit.

En effet, la troupe de John Tortorella a réduit l’écart via des réussites de Ryan Dzingel et Dean Kukan. Il s’agissait de leur premier but des présentes séries et dans le cas de Kukan, c’était son premier filet dans la LNH.

David Krejci et Brad Marchand avaient préalablement réussi à battre Bobvrosky. Le gardien russe a réalisé 32 arrêts dans la défaite, alors que son vis-à-vis, Rask, a fait face à 36 tirs.

Les Blue Jackets tenteront d’éviter l’élimination lundi soir, alors que la série se déplacera au Nationwide Arena, à Columbus, pour le sixième affrontement.