L’avenir du Parti libéral du Québec se joue à Drummondville en fin de semaine.

J’exagère, mais les défis des libéraux sont nombreux et énormes.

En fin de semaine, réunis en conseil général, les militants du parti fixeront enfin les règles de la course à la direction et le moment où le nouveau chef sera élu. Trois choix se profilent : printemps 2020, automne 2020 ou alors printemps 2021.

Fin février à Bécancour, les militants libéraux en furie contre celui qui était alors président du PLQ, Antoine Atallah, firent pression bruyamment pour que le parti se branche au plus vite. Le départ d’Attalah découle de cet épisode de déchirements dignes du PQ.

D’ailleurs, la prochaine course risque de mettre à l’épreuve la légendaire capacité du PLQ à faire l’unité.

Même la dernière, qui s’était soldée en 2013 par une victoire facile de Philippe Couillard, avait laissé des lézardes sous la forme de rumeurs de putsch imminent par celui qui était, contre toute attente, arrivé deuxième : Pierre Moreau.

Ce dernier avait même dû, après son long congé de maladie, faire savoir à son chef que la course était bel et bien finie, qu’il ne voulait pas le remplacer, qu’il n’avait par conséquent pas à s’inquiéter. Malgré tout, le soir du 1er octobre, certains dans l’entourage de Philippe Couillard se réjouissaient discrètement de la défaite du « Dauphin » dans Châteauguay.

Environnement ou économie ?

Même en 2013 donc, avec un parti qui avait plus que sauvé les meubles aux élections de 2012, face à un gouvernement péquiste minoritaire, de subtiles lézardes étaient apparues.

Imaginons maintenant cette course à venir où a) le PLQ fait face à un gouvernement Legault bien en selle ; où b) le PLQ n’est plus, après la parenthèse Couillard, l’organisation soudée ni la machine de guerre de l’époque Charest ; et où c) le PLQ se cherche comme jamais depuis des décennies et sur plusieurs plans.

Photo courtoisie Jean Charest

Il semble de plus en plus vouloir se poser en champion de l’environnement. Sa crédibilité n’est pas nulle en cette matière, car les gouvernements Charest-Couillard ont par exemple fait entrer le Québec dans la bourse du carbone, entre autres. Mais malgré cela, sous les libéraux, le Québec a échoué à atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre.

Lors des dernières élections, le PLQ a peu parlé d’environnement. Et quand il l’a fait, il a attendu au 30e jour pour promettre l’interdiction des... pailles en plastique, a déploré la députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy. Des propos qui n’ont pas plu d’ailleurs à ses collègues, dont l’ancienne ministre de l’Environnement Isabelle Melançon.

Au demeurant, lorsque, pendant son mandat, Philippe Couillard s’était transmué en « géant vert », à son retour de la COP21 à Paris, l’image du PLQ « parti de l’économie » en avait pâti. Retrouver cette marque de commerce tout en se montrant pro-environnement : voilà un défi du PLQ pour les années à venir.

Célébrer ou s’excuser ?

Le PLQ est assurément perçu aujourd’hui comme le parti de la rigueur ou de l’austérité budgétaire. Ici aussi, déchirement : lui faut-il célébrer ce passé, comme l’a fait Pierre Arcand en octobre ? Ou encore s’en excuser, comme l’a proposé Marwa Rizqy, mais aussi des militants dans un reportage de Radio-Canada en Mauricie, jeudi ?

N’ayant désormais des députés pratiquement que dans la région métropolitaine de Montréal, à 10 % d’appui seulement chez les francophones, le PLQ aura fort à faire pour reconquérir les régions. Sa base métropolitaine pèsera plus lourd que jamais et il sera difficile pour le PLQ de faire de l’œil aux régions et aux francophones sans risquer de « froisser Montréal ».

D’où le caractère crucial des deux grandes questions à l’ordre du jour, soit celle de la laïcité et celle du mode de scrutin. Les libéraux continueront-il de rejeter et le « compromis Bouchard-Taylor » et la proportionnelle ? Tout se jouera à Drummondville.

La citation de la semaine

« Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça »

– François Legault, premier ministre du Québec, livrant le fond de sa pensée sur le drame atroce de la fillette de Granby.

Le carnet de la semaine

Dansereau se démarque

Photo Agence QMI, Simon Clark

La députée caquiste de Verchères, Suzanne Dansereau, s’est encore démarquée d’une mauvaise façon à l’Assemblée nationale cette semaine en donnant un avis incohérent au sujet de l’espèce menacée de grenouille qu’est la rainette faux-grillon. Cette dernière nuirait au développement : « Ces grenouilles-là mangent de la poussière d’acier à longueur d’année, pis [elles] vivent. [...] Des fois, je me dis : “C’est peut-être les rainettes qui se sont trompées de chemin”, je sais pas. » N’importe quoi !

Marguerite Poppins

Photo Agence QMI, Simon Clark

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais a finalement repris à son compte le surnom de Mary Poppins dont l’affublait sa critique libérale Monique Sauvé. « J’aime beaucoup ça être une Mary Poppins, parce que la Mary Poppins se promène partout à travers le Québec, et la Mary Poppins va faire en sorte qu’il y ait 2600 nouvelles places au Québec pour bien héberger nos aînés ! »

Scheer : faire un mot-valise

Photo Agence QMI, Stevens LeBlanc

J’adore les mots-valises, fusion « d’éléments empruntés à deux mots » (OQLF). Raymond Queneau avait forgé le mot « alcoolade » avec alcool et accolade. « Courriel est issu des mots courrier et électronique », écrit la Banque de dépannage linguistique. Dans notre Dominion, les mots-valises sont souvent bilingues. En entrevue à TVA, le chef du PC Andrew Scheer a lâché un « péréqualization », forgé du mot français « péréquation » et de l’anglais « equalization ». Ça pourrait aussi désigner un monstre qui terrifie l’Alberta.