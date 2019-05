Meilleurs que les Whalers de Hartford

Les Hurricanes de la Caroline ont réalisé, vendredi soir, un premier balayage d’une série quatre de sept dans l’histoire de la concession. Cela rappelle inévitablement aux nostalgiques l’époque des défunts Whalers de Hartford, qui avaient toutefois beaucoup moins de succès.

En 18 ans d’existence, les Whalers ont raté les éliminatoires 10 fois, gagnant ultimement une seule série, soit en 1986 face aux Nordiques de Québec. La formation de Hartford avait alors bel et bien réussi un balayage, mais le duel de premier tour était alors disputé au meilleur de cinq parties.

Les attaquants des Whalers John Anderson et Kevin Dineen avaient récolté respectivement six et cinq points dans le troisième et dernier match face aux Nordiques, qui avaient alors subi une défaite de 9 à 4. La célèbre «Brass Bonanza», chanson fétiche des Whalers, s’était fait entendre allègrement ce soir-là au Hartford Civic Center. Au tour suivant, les Whalers, doit-on le rappeler, avaient perdu en sept matchs contre le Canadien de Montréal à la suite du célèbre but de Claude Lemieux en prolongation. Le Tricolore était ainsi en route vers la Coupe Stanley.

Lors du seul championnat de la concession des Whalers et des Hurricanes, en 2006, la formation de la Caroline avait pris les devants 3-0 dans leur série de deuxième tour contre les Devils du New Jersey, mais elle avait finalement eu besoin de cinq rencontres pour éliminer Martin Brodeur et ses coéquipiers.

Une première depuis 1993

À propos des Hurricanes de 2019, ils sont aussi devenus, vendredi, la première équipe en 26 ans à balayer un adversaire ayant lui-même réalisé un balayage au tour précédent.

Le Canadien était la dernière formation à avoir accompli un tel tour de force, en 1993. Après que les Sabres n’aient fait qu’une bouchée des Bruins de Boston, le club montréalais avait balayé Buffalo en deuxième ronde. Encore une fois, le Canadien était en route vers la Coupe Stanley.