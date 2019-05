Les résidents du rang Sainte-Anne à Québec en ont assez des bosses, trous et crevasses dans la route qui mène à leur domicile. Ils se sentent carrément abandonnés par la Ville de Québec.

« On est oubliés, dans le rang », laisse tomber John Winterson. Il habite le rang Sainte-Anne depuis 1974. Avant, quand la route était sous l’autorité de la Ville de Sainte-Foy, les choses allaient mieux, selon lui. Mais depuis que Québec a tout englobé, il se sent laissé pour compte. La route devant chez lui n’a pas été repavée depuis plus de 20 ans.

Sa femme, Lidwina, s’est même cassé la cheville dans une crevasse alors qu’elle marchait en bordure du chemin. « Mais on paie nos taxes pareil, madame », lance-t-il, désillusionné.

Bris des voitures

Il est difficile d’y circuler à la vitesse permise, soit 50 km/h, sans abîmer la suspension de sa voiture. La route est parsemée de nids-de-poule, de crevasses et de multiples creux et bosses qui font rebondir les véhicules comme s’ils étaient sur des ressorts. Et c’est encore pire au printemps.

Photo Jean-François Desgagnés

« À 30 km/h, les objets dans le coffre revolent au plafond », témoigne Christian, un résident. « À 50 km/h, tu te fais brasser et tu brises ta voiture. »

«Tannée»

Thérèse Bédard-Massé appelle la Ville de Québec chaque année depuis quatre ans pour qu’elle vienne réparer les nids-de-poule et qu’elle repave le rang. Soit on lui dit que son appel survient trop tard et que les budgets sont déjà octroyés ailleurs, soit on répond qu’il n’y a pas de budget pour cela, relate-t-elle.

Photo Jean-François Desgagnés

« La dernière fois, je leur ai dit : “Je suis tannée que vous riiez de moi.” », souligne-t-elle. Le Journal l’a rencontrée avec une vingtaine de ses voisins, qui déplorent l’inaction de la Ville. « La Ville ne fait strictement rien », regrette Hélène Roy, qui hésite maintenant à marcher le long du rang à cause de sa dangerosité.

Photo Jean-François Desgagnés

Martin Auclair marche moins qu’avant aussi. « Avant, je mettais un dossard et j’apportais une lumière le soir, dit-il. Mais avec l’état de l’asphalte, on ne sait pas ce qui peut arriver. Une perte de contrôle peut venir vite. »

« Ils devraient mettre un radar. Ça va payer pour la chaussée. Parce que c’est un boulevard ici », lance Nicole.

Dépassement des limites de vitesse

Car la vitesse est aussi un problème dans le secteur, malgré l’état lamentable de la route. Chantal Auclair l’a appris à ses dépens quand un chauffard qui dépassait illégalement a dû faire une manœuvre précipitée et s’est retrouvé sur son terrain, à quelques mètres d’elle, alors qu’elle déchargeait les sacs d’épicerie de sa voiture.

De surcroît, avec les travaux sur l’autoroute Henri-IV, le rang Sainte-Anne devient une voie de contournement pour plusieurs travailleurs du nord qui veulent transiter vers Saint-Augustin, déplorent les voisins.

Photo Jean-François Desgagnés

Les résidents demandent à la Ville de Québec d’améliorer substantiellement la qualité de la route et d’accroître la visibilité des limites de vitesse. Car, selon eux, les panneaux ne sont pas assez nombreux et visibles.