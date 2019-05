Le chat dans le chapeau, Comment le Grinch a volé Noël !, ça vous dit quelque chose ? Dr Seuss, bien sûr ! Si l’on a des enfants ou si l’on a voyagé sur un navire de croisières Carnival qui utilise cet univers déjanté dans ses espaces pour enfants, on connaît le prolifique auteur. Si on profitait de l’arrivée des beaux jours pour se rendre à Springfield, la ville où il est né, et visiter, en famille, le musée dédié à son œuvre ?

Située à mi-chemin entre Boston et New York, à 380 km de Montréal, sur les rives de la rivière Connecticut, Springfield, qui a été fondée en 1636, est la plus ancienne ville à porter ce nom.

Photo Lise Giguère

Au cœur de cette dernière, un grand carré de verdure, appelé Court Square, est entouré de bâtiments historiques permettant de revisiter son passé. Mais pour retrouver l’univers du Dr Seuss, il faut se diriger vers l’est où sont rassemblés cinq musées, les Springfield Museums !

Un univers ludique

Impossible de les manquer. Il suffit de rechercher un jardin dans lequel se dressent cinq grandes statues de bronze issues du monde littéraire du Dr Seuss. Nous sommes dans le Dr Seuss National Memorial Sculpture Garden où parents et enfants s’amusent comme des fous.

Photo Lise Giguère

Dans le bâtiment faisant face au Jardin, le Musée the Amazing World of Dr Seuss propose un univers tout en couleur et en fantaisie, dans lequel on rend hommage à l’œuvre de Theodor Seuss Geisel, mieux connu sous le nom de Dr Seuss.

Ce musée est totalement fascinant. Alors que des activités interactives occupent les enfants, les parents découvrent un homme brillant et très impliqué à qui l’on doit également le scénario de Design for Death, un film qui gagna, en 1948, l’Oscar du meilleur film documentaire.

Photo Lise Giguère

L’histoire du Dr Seuss débute en 1954 lorsque paraît aux É.-U. un rapport sur l’illettrisme dont la conclusion est que si les petits Américains n’aiment pas lire, c’est que les livres qu’on leur propose sont ennuyeux. Il conçoit alors un premier album, Le chat dans le chapeau. Pour ce dernier, il utilise une liste de moins de 250 mots jugés nécessaires pour l’apprentissage de la lecture, des dessins vivants et un chat débridé. Le succès est immédiat !

Photo Lise Giguère

Au fil des années qui suivent, il publie plus de 60 livres, vendus à des centaines de millions d’exemplaires dans le monde. Il a reçu le prix Pulitzer en 1984, trois Oscars, deux Emmy Awards, trois Grammy Awards et trois Caldecott Honors. Ses œuvres ont été adaptées à la télévision, au cinéma et même en comédie musicale. Il est décédé le 24 septembre 1991, mais ses œuvres continuent de nourrir l’imaginaire des enfants.

►Le Dr Seuss aurait eu 115 ans cette année (il est né le 2 mars 1904).

►Pour plus d’informations sur le Dr Seuss et ses travaux : seussville.com.

►On loge au Holiday Inn Express Springfield Downtown, à deux pas du Musée. www.springfielddowntownsuites.hamptoninn.com.

►C’est Marc Labrèche qui prête sa voix à Grincheux dans la traduction française de The Grinch, film tiré d’un livre du Dr Seuss.