Prêts à recruter jusque sur les bancs d’école

Identifiée comme la région qui sera le plus en déficit de recrutement dans les prochaines années, Chaudière-Appalaches doit faire preuve d’imagination pour réussir à pourvoir les postes vacants, allant jusqu’à payer de bons salaires à de jeunes étudiants qui jumellent formation et travail en entreprise.

« Il est venu me voir un vendredi pour porter son CV et il commençait le lundi. Son entrevue, il l’a faite sur le camion, les deux mains dedans. Une fois qu’on voit que le candidat a du bon sens, l’entrevue dure 10 minutes », raconte le directeur général de l’usine du Groupe Honco, Éric Gaudreault.

« On a embauché des jeunes qui ont commencé le lundi matin et qui ne sont pas revenus le mardi parce que ça ne leur convenait pas totalement. Ils magasinent », raconte, incrédule, Éric Gaudreault.

Pas le choix, quand on sait que plus de 5000 emplois seraient aujourd’hui disponibles en Beauce seulement, soit le double d’il y a à peine un an et demi.