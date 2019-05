Trump, un fasciste à la Mussolini?

L’épreuve de force décisive est engagée aux États-Unis. Trump a entrepris des procédures légales et des manœuvres politiques pour se soustraire aux pouvoirs de contrôle du Congrès.

Il singe de plus en plus les recettes des dictateurs du début du XXe siècle. Vous pensez que j’exagère? Le site d’information d’extrême droite Breitbart News a publié en mars 2019 un entretien avec Trump dans lequel ce dernier affirme que ses adversaires feraient mieux de prendre garde, car il a avec lui la police, l’armée et des groupes de motards. Il ajoute qu’il peut compter sur l’appui de «durs» qu’il ne faut pas pousser à bout, parce qu’ils deviendraient alors «très, très méchants». Cet homme, qui s’est emparé du pouvoir dans l’État le plus puissant de la planète à cause des déficiences de son système électoral, est maintenant disposé à recourir à la force pour écraser l’opposition.

Le chroniqueur conservateur du Washington Post Robert Kagan croit que la présidence de Trump pourrait introduire le fascisme en Amérique. L’ancien secrétaire américain au Travail Robert Reich qualifie Trump de «fasciste américain du XXIe siècle». Le rédacteur en chef du New Yorker, David Remnick, écrit de son côté que «c'est sûrement de cette manière que le fascisme peut commencer».

Dans son livre Fascism: A Warning, l’ancienne secrétaire d’État Madeleine Albright affirme que le fascisme et les courants qui mènent au fascisme constituent actuellement une menace plus sérieuse qu’à tout moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle ajoute que cette menace est «amplifiée par l’instabilité de Donald Trump».

Trump a les allures d’un fasciste à la Mussolini. On regarde des discours du dictateur italien sur YouTube et on a la sinistre impression que c’est Trump qui, dans l’uniforme de carnaval du Duce, parle et gesticule: même arrogance dédaigneuse, même incontinence verbale, même façon de relever le menton avec mépris.

La volonté de puissance du leader mégalomane et égocentrique est excitée par ses cohortes d’extrême droite rassemblées dans le Parti trumpiste ex-républicain. On voue une loyauté indéfectible au chef suprême, seul capable de conduire le pays vers un avenir radieux. C’est la thématique classique du fascisme.

Le professeur Robert Paxton de l'Université de Columbia, une autorité sur le fascisme, observe que le style de Trump «a des connotations fascistes, encourageant la violence, attaquant l'ennemi intérieur et ainsi de suite, disant que le système est pourri et qu'il a besoin d'un outsider pour le réparer, ce qui est fasciste». Il souligne également que Trump «est passé maître dans l’utilisation d'un outil fasciste traditionnel: le rassemblement de masse. Qu’il est très doué pour ressentir les sentiments profonds d'une foule et les jouer. C'est une autre chose qui ressemble à Mussolini».

Paxton note cependant qu’il n’y a pas d’équivalent trumpien des «chemises noires» mussoliniennes ou des «chemises brunes» hitlériennes. Pour l’instant. Mais les milices d’extrême droite qui existent dans 50 États américains n’attendent que l’appel de Trump pour le devenir. Ennemies de l’État fédéral américain et du «Deep State», elles considèrent Trump comme l’homme providentiel.

La première femme de Trump, Ivana, a confié à son avocat Michael Kennedy que son mari avait pour livre de chevet la version anglaise des discours d’Adolf Hitler, My New Order. Ça évoque le slogan de Trump: Make America Great Again!

Par ses nominations d’exécuteurs de ses basses œuvres et de béni-oui-oui comme l’attorney général William Barr, Trump a commencé à corrompre et à corroder les institutions démocratiques et judiciaires américaines, compromettant la séparation des pouvoirs.

Trump exige tous les pouvoirs.Trump est un Mussolini américain en devenir que les Poor Whites du Rust Belt et du Bible Belt ont porté au pouvoir.

Ils vont devoir en vivre les conséquences. Nous aussi.