Un roman troublant à découvrir

Si on aime les histoires déroutantes qui se déroulent en pleine nature, on adorera ce premier roman de l’auteure américaine Jamey Bradbury.

Wow ! C’est le seul mot qui nous soit venu à l’esprit une fois la lecture de cet étonnant roman d’apprentissage terminée. Un roman qui se déroule en Alaska — une destination qui semble de plus en plus prisée par les écrivains américains ! — où la famille Petrikoff habite depuis déjà plusieurs générations.

Tracy, 17 ans, a ainsi passé toute sa jeunesse entourée d’arbres et de chiens, son père ayant été l’un des plus célèbres mushers de la région. Et presque aussi habile que lui pour conduire un traîneau tiré par un attelage de chiens, elle rêve de pouvoir participer sous peu à l’Iditarod Trail Sled Dog Race, une course de 1757 km se déroulant début mars entre Anchorage et Nome.

De sa mère, Tracy a appris plusieurs règles, dont une qui, le moment venu, ne lui sera malheureusement pas très utile : prendre ses jambes à son cou dès qu’un inconnu rôde dans les bois, car même blessé, ce dernier peut être dangereux. Un conseil difficile à appliquer lorsqu’on se fait attaquer par-derrière et qu’on n’a pas le temps d’apercevoir quoi que ce soit... En reprenant connaissance, Tracy verra en revanche son propre couteau maculé de sang. Et quelques heures plus tard, un homme tenant à peine debout débarquera chez eux en réclamant de l’aide.

Touche fantastique

Il faut encore savoir une chose sur Tracy : elle entretient avec la chasse et le sang un lien très particulier, qui ajoute d’ailleurs à ce singulier roman une petite touche de fantastique. Rien à voir avec le vampirisme, mais grâce à son don étrange, Tracy ne tardera pas à devenir un personnage particulièrement fascinant.

N’attendez pas davantage pour en découvrir les raisons.

Frissons garantis

November Road

Photo courtoisie

C’est en apprenant que John Fitzgerald Kennedy venait de se faire assassiner que Frank Guitry a compris que ses jours étaient également comptés. Faisant partie de l’organisation de Carlos Marcello, célèbre parrain de La Nouvelle-Orléans, il a en effet, quelques jours plus tôt, déposé à Dallas une Eldorado bleue. La procédure habituelle lorsqu’un meurtre a été commandité, ce genre de précaution permettant au tueur à gages embauché de filer sitôt son méfait commis. Étant l’une des rares personnes à pouvoir deviner le rôle que cette Eldorado a joué dans l’assassinat du président, cette voiture pourrait donc conduire Guitry tout droit à la morgue.

En cavale

À des milliers de kilomètres de là, dans la petite ville de Woodrow, Oklahoma, Charlotte ne peut s’empêcher de rêver à la vie qu’elle aurait pu avoir si elle n’avait pas épousé Dooley. Un chic type, certes, mais un type qui a surtout le chic de toujours revenir complètement saoul à la maison. Pas tout à fait le genre de père qu’elle avait souhaité pour ses deux petites filles. Du coup, elle décidera de partir avec elles, direction la Californie. Mais en cours de route, elle croisera le chemin de Guitry...

Un très bon roman noir qui, oui, vaut vraiment le détour.

À lire aussi cette semaine

La prophétie – Abîmes et Ténèbres 2

Photo courtoisie

Avec la série Abîmes et Ténèbres, Nora Roberts bascule dans la dystopie : quelques semaines seulement après l’éclosion d’un terrible virus, une grande partie de la population mondiale a en effet été décimée. Dans ce deuxième tome de la saga, on verra ainsi comment les survivants ont réussi à se débrouiller et pourquoi la jeune Fallon pense être l’Élue. Une histoire qui s’inscrit dans la lignée de Divergente, Le labyrinthe, etc.

La loterie et autres contes noirs

Photo courtoisie

C’est à cette écrivaine américaine qu’on doit La maison hantée, l’un des plus célèbres romans d’horreur du siècle dernier. La loterie, sa toute première nouvelle, a également beaucoup fait parler d’elle lors de sa sortie, en 1948. Et pour en connaître la raison, il n’y a qu’à ouvrir ce recueil, qui comprend aussi 12 autres courtes histoires franchement troublantes.

Comme des bêtes

Photo courtoisie

Un petit bouquin qui risque d’alimenter bien des conversations au cours des prochains mois, puisqu’il explique de façon fort sympathique les pratiques sexuelles d’une centaine d’animaux. En quelques heures, on saura ainsi ce que les poulpes, les rhinocéros, les flamants roses, les punaises, les kangourous, les girafes, les castors, les scorpions ou les alligators préfèrent « au lit » !

Remuez vos méninges !

Photo courtoisie

La nouvelle édition de ce grand succès de librairie propose maintenant six catégories d’exercices : perception de l’espace, perception des séries, intelligence numérique, intelligence verbale, logique et pensée créative. De ce fait, il sera encore plus facile de cibler les jeux ou les casse-têtes qui sauront nous aider à améliorer les capacités qu’on souhaite développer. Des heures et des heures de plaisir en perspective !