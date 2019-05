Une défaite malgré le retour de Miguel Andujar

Les Yankees comptaient sur le retour au jeu de Miguel Andujar, samedi après-midi à New York, mais ils ont néanmoins subi une défaite de 7 à 3 face à Jake Odorizzi et les Twins du Minnesota.

Inséré au quatrième rang de la formation offensive, Andujar a obtenu un simple et soutiré un but sur balles en quatre apparitions au marbre. Ses coéquipiers ont toutefois connu des ennuis, le club new-yorkais ayant été limité à sept coups sûrs au total pendant la rencontre.

Andujar a éprouvé davantage de difficulté en défensive, commettant une erreur coûteuse sur un relais erratique en début de septième manche, ce qui a permis éventuellement aux Twins d’inscrire un cinquième point dans ce match.

Odorizzi (4-2), qui était le partant des visiteurs, a bien fait au monticule en ne cédant aucun point et seulement deux coups sûrs en six manches de travail. Il a accordé quatre buts sur balles et réussi huit retraits au bâton.

Ayant entamé le match sur la butte pour les Yankees, J.A. Happ (1-3) a pour sa part alloué quatre points, tous mérités, en cinq manches et deux tiers. Le receveur Mitch Garver a notamment frappé un circuit de deux points aux dépens de Happ, en troisième manche.

La défaite des Yankees aurait pu être plus cuisante, mais le voltigeur Cameron Maybin a volé un circuit de trois points à Jonathan Schoop, en début de quatrième manche, pour éteindre la menace des Twins.

Retrouver la force

Le nom d’Andujar, qui est remis d’une blessure à l’épaule droite, avait été retiré de la liste des éclopés, samedi matin.

«Je dois encore travailler sur mon épaule pour retrouver ma force, avait-il admis avant le match, cité sur le site web du baseball majeur. Si les choses continuent de s’améliorer de jour en jour, ça va bien aller.»

Andujar, 24 ans, avait impressionné en 2018 lors de sa première saison complète dans le baseball majeur. Il avait ainsi maintenu une moyenne au bâton de ,297, frappé 47 doubles et 27 circuits en 149 matchs avec les Yankees. Le Dominicain avait terminé deuxième, derrière Shohei Ohtani, au scrutin de la recrue par excellence dans la Ligue américaine.

Cette saison, Andujar a maintenant disputé quatre parties, ayant obtenu quatre coups sûrs en 16 présences officielles au bâton. À la suite de cette défaite subie samedi, les Yankees présentent un dossier de 18-14 depuis le début de la campagne. Ils viennent au deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine, dominée par les Rays de Tampa Bay.