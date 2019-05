Une solution ingénieuse pour transporter son quad

Que diriez-vous de pouvoir transporter dans votre embarcation votre quad ou encore utiliser un côte-à-côte qui ne fait aucun bruit ni aucune pollution ? C’est maintenant possible avec les compagnies Smokercraft et Polaris.

« Nous sommes toujours à la recherche de produits qui font la différence et qui peuvent répondre aux attentes des amateurs, mentionne René Cyr, de chez Pro Performance à Boischatel. Il y a longtemps que nous étions à la recherche d’une solution à un problème que des pêcheurs nous signalaient, à savoir comment transporter leur quad lorsqu’ils veulent le déplacer d’un lac à l’autre. En fouillant sur le marché de l’offre, nous sommes tombés sur les embarcations de la compagnie Smokercraft. »

Le fabricant américain de l’Indiana produit des chaloupes depuis 70 ans. « C’est là que nous avons trouvé le modèle 180 Freedom SC, une embarcation de 18 pi et 11 po qui peut porter jusqu’à 1840 lb de charge, précise l’expert. Elle est conçue de façon à pouvoir s’approcher du bord pour utiliser les rampes afin de faire monter un quad à l’intérieur. Il va reposer sur les deux coffres de chaque côté, qui sont renforcés pour cet usage. »

Vide, la chaloupe pèse 1005 lb. Cette embarcation, entièrement en aluminium, est rivetée et soudée, deux éléments qui assurent sa robustesse. L’embarcation se détaille à partir de 20 000 $ et peut être équipée d’un moteur de 50 HP jusqu’à 90 HP au maximum (à partir de 8000 $). De l’usine, elle arrive avec deux sièges de pêche. Plusieurs options peuvent s’ajouter à cette embarcation spéciale.

Déjà très bien positionnée dans le marché des côte-à-côte, la compagnie Polaris a décidé d’aller plus loin en lançant sur le marché son Ranger EV, entièrement électrique.

« La compagnie a décidé de se lancer dans ce type de produit afin de répondre aux attentes des amateurs qui recherchent plus de silence lorsqu’ils se déplacent. Également, il répond mieux aux normes d’énergie propre, résume Cyr. En produisant ce véhicule avec un prix de départ de 14 500 $, la compagnie a compris qu’elle allait permettre aux gens qui le désirent de changer leurs habitudes, tout en continuant à pratiquer leurs activités. »

Sous le capot avant, il y a un chargeur intégré qui sert à recharger les batteries une fois le véhicule branché. Il offre la traction à deux ou quatre roues motrices. La benne a une capacité de chargement de 1000 lb et la capacité de remorquage à l’attelage est de 1500 lb. Lors du dernier salon du bateau, Cyr et ses acolytes déplaçaient bateaux et pontons avec ce véhicule.