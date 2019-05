Vive déception chez les Islanders

Balayés par les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour des séries éliminatoires, les Islanders de New York ont connu une fin de saison abrupte. Malgré tout, l’entraîneur-chef Barry Trotz et ses joueurs ont accompli ce que bien peu de gens avaient imaginé en début de campagne.

«De finir comme ça, c’est difficile, a admis le capitaine des Islanders Anders Lee, après l’élimination des siens, vendredi soir, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous avons fait beaucoup de choses cette année dont personne ne s’attendait à ce qu’on réalise. Mais quand tu te rends loin, tes attentes changent. Nous savions que ce groupe était spécial et nous savions de quoi nous étions capables. Lorsque tu ne te rends pas là où tu veux te rendre, c’est extrêmement difficile.»

Une simple participation aux séries devenait pourtant un exploit à réaliser pour les Islanders, qui avaient perdu leur capitaine John Tavares au cours de la saison morte. Or, la formation new-yorkaise a inscrit un impressionnant total de 103 points au classement en vertu d’un dossier de 48-27-7.

Du positif à retenir

Après avoir balayé les Penguins de Pittsburgh en première ronde des séries, ils ont frappé un mur contre les Hurricanes.

«C’est difficile que la saison soit terminée, mais on ne peut pas ignorer la manière dont on a joué dans la dernière année, a pour sa part affirmé le gardien Robin Lehner. Je suis très fier de cette équipe et de cette organisation. Ce n’est pas ce qu’on avait imaginé pour la fin de l’histoire, mais il y a beaucoup de choses positives à retenir. La fondation de cette équipe est bonne et le futur semble brillant. Nous devons simplement continuer à bâtir.»