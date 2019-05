Ce qu’il nous faut apprendre

Le Québec au grand complet est consterné. Touché au cœur comme s’il s’agissait de son propre enfant. Devant le drame de Granby, je m’arrête et il me semble nous entendre nous demander ce qu’on pourrait bien faire pour que cessent de telles tragédies.

Tirer leçon. Ne plus jamais oublier. Ne plus jamais laisser faire lorsque nous sommes devant un comportement dangereux ou négligeant. Devant toute forme de violence qui, lorsque nous en sommes les témoins silencieux, nous fait bouillir de rage.

Ne plus se taire ni détourner le regard. Sortir de notre mutisme, de notre ivresse individualiste, car si on dit qu’il faut un village pour élever un enfant, alors il faut nécessairement une nation vigilante, efficace et bienveillante pour s’assurer une saine descendance. Des héritiers debout qui ne sont plus perpétuellement déglingués de traumatismes, génération après génération.