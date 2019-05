Comment parvenir à vivre sans l’homme que j’aime?

J’ai 38 ans. J’ai vécu sept ans avec l’homme parfait selon les critères que je m’étais fixés après quelques relations amoureuses traumatisantes, vécues entre 18 et 28 ans. Je savais que quelque chose clochait dans ma façon de choisir mes amoureux, mais j’étais incapable d’écouter la petite voix qui me disait de m’éloigner pour ne pas me blesser.

J’ai rencontré cet homme alors que j’étais prête à m’investir dans une relation sérieuse et qu’il en était au même point que moi. Tout allait parfaitement quand, il y a trois ans, il m’a annoncé qu’il souhaitait reprendre sa liberté. Non pas qu’il ne m’aimait plus, me disait-il, mais il trouvait qu’on avait fait le tour du jardin et il avait envie de prendre un peu d’air pour se ressourcer.

Il est parti vivre seul en appartement sans cesser de m’appeler régulièrement et d’entretenir avec moi une conversation via Facebook et internet. J’ai difficilement vécu ce choc brutal il y a trois ans, mais le pire est arrivé il y a deux ans quand il a rencontré une fille avec qui ça a cliqué.

Mais comme il n’a jamais complètement coupé les ponts, j’espère encore. Pensez-vous, comme disent certaines de mes amies, qu’il fait ça parce qu’il manque de courage pour me dire la vérité ? Ou bien, comme je persiste à le penser, pour que je garde espoir qu’il me revienne un jour ? Comme j’aime cet homme plus que moi-même, je préfère continuer à souffrir. Ce statut de confidente qu’il m’a accordé, je l’accepte, même si ça m’empêche d’être heureuse et de passer à autre chose.

Solidement attachée

Aimer quelqu’un plus que soi-même c’est se condamner à souffrir. Réalisez-vous que vous vous contentez des miettes que ce garçon vous accorde, probablement par lâcheté, pour ne pas le sortir de votre vie, alors que de son côté il en profite pour entretenir en vous une flamme qui ne vous mènera nulle part puisque son cœur est pris ailleurs ?

Comme jadis, vous persistez à ne pas vouloir écouter votre petite voix intérieure qui n’a pas cessé de vous parler même devant votre refus de l’entendre. Ce qu’elle vous dit probablement cette petite voix, c’est de mettre un point final à cette correspondance pour faire face à l’obligation que vous avez de tuer en vous l’illusion d’un retour possible de cet homme, et ensuite vous atteler à construire enfin cette confiance en vous qui vous manque. Oserez-vous enfin vous accorder l’importance que vous méritez dans votre propre vie ?