Course au PLQ: Sébastien Proulx ouvre la porte à une candidature

Sébastien Proulx ouvre la porte à une candidature à la chefferie du PLQ pour représenter «le courant nationaliste» du parti, un espace également convoité par Gaétan Barrette, qui estime qu’il s’agit du chemin vers la victoire électorale.

«Il y a une petite voix qui me dit que je me dois de poser cette question-là. Je veux quand même y réfléchir de la façon suivante : est-ce bon pour ma famille; est-ce bon pour moi [...]; est-ce bon pour mon parti», a lancé M. Proulx dimanche à l’entrée du conseil général du PLQ à Drummondville.

M. Proulx avait déjà fermé la porte à cette idée en acceptant le rôle neutre de leader parlementaire de l’opposition officielle. Il ne s’engageait même plus à terminer son mandat comme député.

Mais la situation a changé. «Il doit y avoir une course. Une vraie course c’est une course ou tous les courants de pensée sont représentés. J’incarne un courant plus nationaliste que certains, j’incarne un courant de pensée qui veut un Québec très affirmatif, un Québec qui veut se souvenir de son histoire, défendre sa culture et sa langue. Alors on verra si ce courant de pensée se retrouve dans cette course», a-t-il lancé.

Une petite réflexion

«Je n’ai pas un processus formel de réflexion mis en place avec des gens [...] C’est une petite réflexion», a-t-il dit. Si sa «réflexion», va plus loin, il quittera son poste.

Il n’est pas le seul à vouloir du changement. La candidate officieuse Dominique Anglade n’a pas nié être en faveur du compromis Bouchard-Taylor sur les signes religieux.

Gaétan Barrette, qui se laisse désirer, est du même avis. M. Barrette ne ferme pas complètement la porte à une candidature, mais souligne que «quand je suis monté sur la scène, ce n’est pas moi qui a eu le plus grand nombre de décibels.» «Je ne peux pas vous dire aujourd’hui que je sens qu’une vague me transporte vers l‘hôtel du pouvoir libéral», a-t-il dit.

Pâle copie de la CAQ

La veille, une autre candidate potentielle Marwah Rizqy avait défendu la position historique de défense des droits individuels du PLQ. Même chose pour Pierre Moreau, qui ne sera pas de la course, mais qui a lancé un avertissement à ceux qui veulent transformer le PLQ en «pâle copie de la CAQ».

La majorité des militants qui ont débattu samedi lors du conseil général du parti étaient du même avis que ce duo. Antoine Dionne Charest, le fils de l’ancien premier ministre Jean Charest, a pris le micro pour souligner que «les libertés individuelles, ce n’est pas négociable et que ça fait partie de notre ADN».

Gaétan Barrette a répliqué dimanche aux défenseurs de «la pureté de l’argumentaire et des libertés individuelles absolues». «Quand on dit que c’est dans notre ADN, je dis à ces gens-là, faites attention à la métaphore. L’ADN c’est quelque chose qui est par définition évolutif. Et quand on n’évolue pas, la nature nous réserve de moins bonnes surprises», a-t-il lancé.

«C’est ma réponse à Pierre Moreau. J’aime bien Pierre. Mais pour protéger les droits individuels, c’est au pouvoir qu’on fait ça. Pour prendre le pouvoir, il faut s’adresser plus directement à la majorité», a-t-il dit.