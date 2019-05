De l’espoir pour le 15e choix

À moins d’une transaction, le Canadien de Montréal parlera au 15e rang le 21 juin prochain à Vancouver. Sur quel genre d’espoir le Tricolore mettra-t-il la main ? Revenons un peu en arrière pour voir quels ont été les meilleurs, et les moins bons choix numéro 15 depuis 1980.

« Il faudra se relever les manches et creuser un peu plus. C’est plus difficile de trouver des joyaux au 15e rang, mais on fera de notre mieux. » Ça, ce sont les paroles du directeur général adjoint du Canadien de Montréal, Trevor Timmins, quelques instants après que le sort du CH eut été scellé à la loterie de la LNH, confirmant ainsi qu’il choisirait au 15e échelon.

La logique et le gros bon sens permettent effectivement de comprendre que de repêcher à ce rang donne moins de chances de dénicher la perle rare que d’avoir une sélection dans le top-3.

Cela étant réglé, il n’en reste pas moins que des joyaux, il y en a eu.

Sakic et compagnie

Des joueurs sont devenus de super vedettes dans la LNH après avoir été le 15e choix au total depuis l’instauration du format actuel du repêchage, en 1980. Mike Bossy est assurément la meilleure 15e sélection de l’ère pré-1980, lui qui avait été le choix des Islanders de New York en 1977.

Mais concentrons-nous davantage sur 1980 et les années suivantes. En analysant les joueurs repêchés au rang où parlera le Tricolore en juin, il faut donner raison à Timmins : les espoirs qui sont devenus des vedettes après avoir été la 15e sélection ne sont pas nombreux.

Objectivement, Le Journal estime que cinq joueurs seulement, depuis 38 ans, méritent véritablement le statut de joyau : Joe Sakic, Al MacInnis, Alex Kovalev, Erik Karlsson et Alexander Radulov. Dans le cas du dernier, nous jugeons que s’il avait joué toute sa carrière dans la LNH, il aurait été élevé au rang des excellents joueurs de la LNH.

Le CH dans l’histoire

Le Canadien a quant à lui repêché trois fois au 15e rang dans son histoire, mais une seule après 1980, soit après l’instauration du repêchage universel. En 1986, le Tricolore avait jeté son dévolu sur Mark Pederson qui a par la suite connu une très modeste carrière de 169 parties dans la LNH, dont 56 dans l’uniforme du Tricolore.

Dans l’ère Trevor Timmins, qui a joint le Canadien en 2002-2003, l’équipe a sélectionné cinq fois entre les rangs 10 et 19 du repêchage de la LNH. En 2003, l’équipe avait jeté son dévolu sur le talentueux, mais décevant Andrei Kostitsyn au 10e rang, puis, l’année suivante, sur Kyle Chipchura avec la 18e sélection. Louis Leblanc (18e en 2009) et Nathan Beaulieu (17e en 2011) n’ont eux non plus jamais été en mesure de répondre aux attentes placées en eux.

Rendons à César ce qui revient à César, toutefois, puisque la sélection de Ryan McDonagh au 12e rang en 2007 s’est avérée une excellente prise, même s’il n’a jamais porté l’uniforme du CH.

Bilan de Trevor Timmins pour ses sélections entre les rangs 10 et 19 depuis son arrivée à Montréal : 1 en 5.

Les partisans du Tricolore devront donc espérer que la sixième fois sera la bonne, et que plusieurs bons éléments seront encore disponibles à leur rang.

Les meilleurs 15e choix au total depuis 1980

Al MacInnis | Calgary | 1981

Joe Sakic | Québec | 1987

Alex Kovalev | Rangers | 1991

Dainius Zubrus | Philadelphie | 1996

Alexander Radulov | Nashville | 2004

Erik Karlsson | Ottawa | 2008

Les cinq derniers 15e choix au total

Dylan Larkin | Detroit | 2014

Zachary Senyshyn | Boston | 2015

Luke Kunin | Minnesota | 2016

Erik Brannstrom | Vegas | 2017

Grigori Denisenko | Floride | 2018