De vieilles photos pourraient raviver une enquête de 1984

Qui a tué Rose-Marie Doyle-Giverin ? Les policiers de Longueuil se butent à cette énigme depuis 35 ans et demandent l’aide du public afin d’identifier un homme qui aurait été en contact avec la victime peu avant ce meurtre sordide.

Le 20 août 1984, Rose-Marie Doyle-Giverin a croisé la route d’un individu aux sombres intentions, en se promenant en pleine nuit sur le boulevard Grande-Allée, à Saint-Hubert.

Ce n’est que le lendemain qu’un passant a découvert la femme de 46 ans, morte dans un fossé. Elle était à moitié nue et ses vêtements déchirés traînaient près d’elle. L’enquête a permis de déterminer que la femme avait été violée, puis poignardée à quatre reprises.

Photo courtoisie Rose-Marie Doyle-Giverin Victime

À l’époque, les policiers nageaient déjà en plein mystère. Personne n’avait été témoin de l’attaque, qui a eu lieu dans un secteur isolé. Les enquêteurs avaient produit un portrait-robot d’un suspect potentiel. Mais il s’est avéré que ce croquis avait été fait à partir d’informations trop générales, donc cet outil d’enquête a ensuite été tassé.

Ainsi, le meurtre crapuleux de cette mère de famille sans histoire est toujours resté inexpliqué.

Mais dans un ultime effort pour relancer l’enquête sur ce meurtrier sans vergogne, les policiers de Longueuil ont rendu publiques des photos d’un témoin qu’ils tentent d’identifier. L’homme, d’origine autochtone, aurait été en contact avec Mme Doyle-Giverin peu avant son décès, ont récemment appris les enquêteurs.

Un détenu

« C’est la fille de la victime qui s’est souvenue que sa mère communiquait avec un homme en prison. On a fouillé à nouveau dans les effets personnels de la dame, saisis à l’époque, et on a trouvé ces photos », a expliqué le sergent-détective Marc-André Beaudoin, un des responsables de cette enquête depuis trois ans.

Photo courtoisie

Si ces images ont piqué leur attention, c’est parce qu’elles ont été retrouvées dans la sacoche de la victime. Sur une des photos où on aperçoit l’homme jouer au hockey, on peut lire cette note écrite à la main, en anglais : « À ma loyale partisane, Rosa. Amour, Donn ».

Photo courtoisie

Le sergent Beaudoin dit avoir tout fait pour retracer ce fameux Donn, allant jusqu’à éplucher tous les carnets d’adresses de la victime, en vain.

« Ça ne veut pas dire que c’est lui qui l’a tuée. Tout ce qu’on sait, c’est qu’elle correspondait avec lui, donc on aimerait l’identifier et éventuellement lui parler », a-t-il expliqué.

ADN au dossier

Avant de faire appel au public pour cette enquête, les détectives n’ont pas ménagé les efforts pour résoudre ce crime, et ainsi donner des réponses à la famille de la victime.

Heureusement, même si en 1984 la science ne permettait pas encore d’identifier une personne grâce à un prélèvement d’ADN, les policiers de l’époque avaient cru bon de garder un échantillon du sperme retrouvé sur la victime.

Cet élément de preuve inespéré a depuis trois ans permis d’écarter une vingtaine de personnes d’intérêt, indique le sergent Beaudoin.

►Toute personne qui reconnaît l’homme recherché ou qui détient de l’information concernant cet homicide peut appeler la police de Longueuil au 450 463-7100, poste 5094.

« C’est mon droit de savoir ce qui s’est passé »

« Il est probablement trop tard aujourd’hui. »

Ruth, la fille de Rose-Marie Doyle-Giverin, craint qu’on ne trouve jamais le meurtrier de sa mère, découverte morte dans un fossé en août 1984.

Elle se dit d’ailleurs déçue par le travail des policiers de l’époque, qui ont rapidement « abandonné » l’enquête, selon elle.

« Malheureusement, aujourd’hui la mémoire des gens n’est plus aussi bonne qu’à l’époque. Des gens sont peut-être depuis décédés ou ils ont déménagé », expose-t-elle.

Pas une priorité

« Ce n’était pas la priorité des enquêteurs en 1984. Ils ont travaillé quelques semaines, mais après, plus rien, personne n’a rien fait pendant 30 ans », déplore celle qui avait 24 ans lorsque sa mère a été tuée.

Au cours des dernières années, le Service de police de l’agglomération de Longueuil a réinvesti du temps dans ce dossier. Il a rendu publiques des photos d’un homme qui aurait été en contact avec Mme Doyle-Giverin peu avant son décès, alors que la victime effectuait du soutien auprès de détenus.

« Peut-être que les nouvelles photos vont aider l’enquête. Mais en même temps, cet homme peut aussi bien ne pas être le coupable », explique la fille de la victime.

Près de 35 ans après l’assassinat de sa mère, Ruth dit ne pas avoir comme unique objectif qu’une personne soit arrêtée.

« Je n’ai pas besoin de ça à tout prix pour être en paix. Mon problème concerne davantage le travail des policiers [après le meurtre] », indique-t-elle, dénonçant le « manque de diligence » des enquêteurs à ce moment.

Respect

« C’est moi qui ai dû identifier ma mère. Après, je n’ai jamais eu de nouvelles. Personne ne m’a jamais contactée. La moindre des choses aurait été qu’on me tienne au courant. C’est une question de respect », martèle-t-elle, ajoutant espérer qu’aucune autre famille ne vive cela.

Avec les récentes démarches, elle a un contact régulier avec les nouveaux enquêteurs, qui l’informent des différentes étapes. Et elle espère que ce nouveau souffle à l’enquête lui amènera des réponses.

« J’aimerais savoir. C’est mon droit, d’un jour savoir ce qui s’est passé », insiste-t-elle.