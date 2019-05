Des formats télé à surveiller

La cuvée 2019 des nouveaux formats internationaux compte une poignée de titres prometteurs qui mériteraient de voyager jusqu’au Québec. Entre deux concours de chants peu originaux, quelques émissions de rénovation peu inspirées et plusieurs téléréalités amoureuses qui sentent le réchauffé, voici cinq émissions dignes de mention récemment présentées au MIPTV de Cannes.

Dating Detectives

Fruit d’une collaboration entre un producteur sud-coréen, IMTV, et deux maisons de production britanniques, ce format hybride revisite les téléréalités amoureuses d’étonnante manière. De vrais détectives aident des célibataires à trouver l’âme sœur en employant des techniques d’investigation éprouvées. Ils utilisent de véritables méthodes de profilage psychologique, de médecine légale et d’interrogation pour cerner la personnalité de chaque individu.

District Z

Dans District Z, six concurrents doivent s’échapper d’une zone infestée de zombies. Le tout, en moins de deux heures. Mettant en vedette l’acteur français Jean Reno, la bande-annonce de deux minutes parle d’un jeu d’aventure inspiré des séries à succès The Walking Dead et Game Of Thrones. Autre point en faveur de District Z : elle a été développée par Satisfaction – The Television Agency, une société de production française appartenant à Arthur, l’ancien vice-président d’Endemol France, la boîte derrière Loft Story et Star Academy.

Tous les choix sont dans la nature

À première vue, il s’agit d’une nouvelle émission d’aventure dans laquelle Bear Grylls affronte les éléments, mais coup de théâtre ! You vs Wild (titre original anglais) est plutôt une série interactive dans laquelle on prend les décisions pour l’alpiniste britannique. Exemple : Bear Grylls s’arrête pendant qu’il descend une paroi rocheuse. La vidéo s’arrête et nous devons faire un choix : doit-il poursuivre sa descente dans un gouffre ou doit-il remonter et affronter le puma qui l’attend au sommet ? Pour ajouter du suspense, on nous fait croire qu’une mauvaise décision de notre part pourrait mettre notre héros en danger. Offert sur Netflix.

Naked Beach

Trois participants qui manquent d’insécurités corporelles passent un séjour en campagne en compagnie de personnes de toutes grandeurs, grosseurs et formes – à moitié nues – qui prônent l’acceptation du corps. À une époque où tout ce qu’on voit – ou presque – sur Instagram promeut la perfection, cette émission inspirée d’études scientifiques pourrait faire œuvre utile auprès de nombreux jeunes téléspectateurs et téléspectatrices.

Been There, Done That

Des célébrités aident des adolescents à surmonter des épreuves qu’elles ont également affrontées quand elles étaient plus jeunes : dépendances, troubles alimentaires, discrimination, itinérance, etc. Puisant dans leur passé et leurs propres expériences, les stars tentent au mieux de guider les participants. Parmi tous les nouveaux formats requérant la participation de personnalités connues, il s’agit du plus prometteur. De loin.