Forest Boys: la forêt, l’appartement, la scène, le studio

Julien Chiasson ne reste pas les bras croisés pendant que la carrière de son petit frère, Hubert Lenoir, explose. Avec un autre membre des Seasons, le voilà aux commandes des Forest Boys, un groupe né dans des circonstances qui sortent de l’ordinaire.

Pourquoi hors de l’ordinaire? Le premier élément de réponse se trouve dans le nom, Forest Boys, une référence directe au dernier emploi de planteur d’arbres des deux musiciens à l’origine du projet, le multi-instrumentiste Antoine Blanchet-Couture et le bassiste Félix St-Pierre.

Dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec, ces deux amis se sont déniché un appartement qui avait pour particularité de ne pas avoir de voisins. Imaginez le bonheur pour deux friands de musique qui pouvaient jouer aussi fort qu’ils le voulaient sans déranger personne.

Alors, entre deux virées dans le bois, «on jammait», relate Blanchet-Couture.

Sont vite entrés en scène Chiasson, le batteur Rémy Bélanger et d’autres amis qui se réunissaient une ou deux fois par semaine pour jouer de la musique «pour le fun».

«Après nos soirées, je me couchais et je rêvais à un rythme ou une mélodie, raconte Julien Chiasson. En me levant, je partais à la course récupérer mon téléphone cellulaire pour enregistrer le beat que j’avais en tête.»

Le passe-temps est donc devenu un véritable projet musical auquel s’est greffé le percussionniste Yuri Yann Lépine-Malone.

Pour ceux qui voudraient leur créer une page Wikipédia, les Forest Boys ont même une date de naissance officielle, le 2 décembre 2017.

Photo Simon Clark

Ce soir-là, ils ont donné leur premier concert à l’Anti, à Québec.

«Par la suite, indique Chiasson, nous avons eu une invitation à participer aux Apéros FEQ (un concours dont le prix est une place sur la grille horaire du Festival d’été). Nous n’avions pas d’attentes. Or, quand on a gagné, on a mérité une bourse qui nous a permis d’enregistrer nos chansons.»

Tous les styles

Le fruit de ce travail se trouve dans le mini-album de six chansons Boys Like Having Fun, que les Forest Boys ont dévoilé au monde la semaine dernière.

À l’écoute, une évidence s’impose : les boys ne cherchent pas à devenir les porte-étendards d’un seul style musical. Pop, rock, funk, néo-disco et soul jouent du coude sur les compositions du groupe.

«C’était important de respecter la nature même de ce qui se passait dans l’appartement dès les débuts», pointe Julien Chiasson.

Pas de limites

Qu’arrive-t-il avec les Seasons? Une pause a été décrétée. On sent que ça n’en prendrait pas beaucoup pour que celle-ci devienne définitive.

D’ailleurs, lorsqu’on les interroge sur leurs ambitions pour Forest Boys, les musiciens, principalement les deux ex-Seasons, ne s’empêchent pas de voir grand.

«On veut s’exporter, proclame Rémy Bélanger. Nous chantons en anglais et on ne veut pas se limiter.»

► Le groupe Forest Boys procédera au lancement officiel de Boys Like Having Fun le 8 mai, au Newspeak de Montréal, et le 14 mai, à l’Anti Bar & Spectacles de Québec.

► Le groupe jouera aussi au festival Santa Teresa, le 19 mai.