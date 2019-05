Grosse soirée au bureau pour Ryan Braun

Le match de samedi a paru une éternité pour la plupart des joueurs des Brewers de Milwaukee, qui ont eu besoin de 18 manches pour venir à bout des Mets de New York, mais pour le voltigeur, Ryan Braun, la soirée fut des plus payantes.

Pendant ce marathon de plus de cinq heures, le vétéran a récolté six des 11 coups sûrs de son équipe, incluant un simple de deux points ayant donné un gain de 4 à 3 aux Brewers, après un retrait lors du dernier tour au bâton.

«C’est l’une de ces rencontres que vous voulez vraiment gagner, car si vous l’emportez, vous vous sentez comme si vous veniez d’obtenir 2-3 victoires. Et si vous perdez, c’est l’équivalent de 10 défaites d’affilée», a-t-il mentionné au site MLB.com.

Les 39 565 spectateurs présents au Miller Park ont d’ailleurs assisté à l’affrontement le plus long en termes de manches de l’histoire du stade, en activité depuis 19 ans. Ils en ont aussi eu pour leur argent: trois présentations de la fameuse course des mascottes de saucisses, deux interprétations du célèbre Take Me Out to the Ballgame et 62 présences au bâton des Brewers.

«Il n’y a pas de possibilité de vous entendre dire que vous avez déjà vu ce genre de partie. On a récolté 11 coups sûrs et un gars en a obtenu six à lui tout seul. Ça vous montre à quel point cette rencontre fut folle», a affirmé le gérant Craig Counsell.

Le réveil

Avant le duel de dimanche, Braun avait repris de la vigueur. Au cours des trois matchs précédents, il avait frappé en lieu sûr 11 fois sur une possibilité de 16, faisant passer sa moyenne au bâton de ,194 à ,263. Mais d’abord et avant tout, il souhaite voir l’équipe gagner souvent et tenter de grimper les échelons au classement.

«C’était une partie spéciale pour moi et pour nous. En 18e manche, Yasmani [Grandal] et Travis [Shaw] ont soutiré des buts sur balles importants, même s’ils étaient tous les deux 0 en 7. C’est le genre de résultat pouvant faire la différence dans une saison. On aurait pu lancer la serviette une fois en retard dans le match, mais nous n’avons pas abandonné», a-t-il résumé.