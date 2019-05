Joshua Roy couronné

La saison de rêve de Joshua Roy a été soulignée samedi, au Gala des champions de la Ligue midget AAA du Québec, où l’attaquant étoile des Chevaliers de Lévis est reparti avec le titre de joueur par excellence. Pressenti pour être le plus appelé de la séance de sélection de la LHJMQ, le 8 juin prochain, au Centre Vidéotron, Roy a récolté 38 buts et 88 points à son année de 15 ans, aidant Lévis à battre une vingtaine de records, dont celui pour les points et pour les victoires (fiche de 41-1). Ils ont toutefois perdu en demi-finale des séries. Mathieu Turcotte, qui a guidé les destinées de cette saison historique, a été nommé entraîneur de l’année en remportant la Coupe des Gouverneurs Bob-Chevalier. Sur la Rive-Nord, le président du Blizzard du Séminaire Saint-François, Serge Duchesne, a été élu administrateur de l’année.