Le devoir de mémoire de Pierre Lahoud

L’histoire d’amour de Pierre Lahoud avec le patrimoine et les trésors architecturaux dont regorge le Québec, c’est aussi celle d’une vie et d’un legs unique qu’il s’est fait un devoir d’offrir aux Québécois.

Devancé par ses adorables chiens border collie, Pierre Lahoud m’accueille chez lui, à sa résidence de l’île d’Orléans, construite en 1875. Comme il l’a fait pour de nombreux bâtiments au cours de sa carrière, l’historien et photographe l’a sauvée de la démolition en 1975.

Le décor est enchanteur, avec vue sur le fleuve et les splendeurs du mont Sainte-Anne. « Ici, c’est le paradis pour eux... et pour moi aussi », lance en riant celui qui s’est donné pour mission, depuis 40 ans, de protéger, défendre et faire connaître le patrimoine paysager et architectural du Québec.

Ainsi, pendant sa carrière et jusqu’à ce jour, Pierre Lahoud a survolé le Québec dans ses moindres confins, et il a répertorié plus de 600 000 vues aériennes regroupées dans 250 000 diapositives. Il vient de léguer cette œuvre unique à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

« Pierre Lahoud, c’est bien plus qu’un talentueux cueilleur d’images en plein vol, écrit John R. Porter au sujet de son ami. C’est un magicien qui transforme les milliers de fragments de sa longue quête du territoire québécois en un immense miroir collectif dans lequel chacun peut à la fois se reconnaître et ouvrir des yeux ébahis sur les lumières, couleurs et richesses d’un pays à découvrir. »

Vendre du patrimoine

Né à Saint-Roch en 1951, d’une mère québécoise et d’un père d’origine libanaise, M. Lahoud n’a pas tenu à son tour de commerce de vêtements, comme l’ont fait son père et son grand-père avant lui.

« D’une certaine façon, j’ai toujours su que j’avais du Libanais dans le corps, mais au lieu de vendre de la guenille, j’ai vendu du patrimoine, raconte-t-il. J’ai continué dans l’approche libanaise pour sensibiliser et vendre quelque chose [...] C’était mon devoir de mémoire. »

M. Lahoud a toujours manifesté beaucoup d’intérêt pour les histoires de sa famille. Du côté paternel, il a appris que ses arrière-grands-parents ont été les premiers à s’aventurer au Québec, dans les années 1890, mais ils n’ont pas aimé le climat. Ils sont donc vite repartis au Liban. Son grand-père y reviendra, avec son épouse libanaise, mais cette fois pour y rester.

L’année de son installation à l’île d’Orléans, fraîchement diplômé en histoire et ethnologie, Pierre Lahoud entre au ministère des Affaires culturelles du Québec. Il travaille sur des dossiers de classement et de protection de biens patrimoniaux. Il prend goût à l’histoire de l’architecture, sujet avec lequel il est alors moins familiarisé, mais qui rapidement l’habite.

« À l’époque, c’est le début des grandes mesures de protection du territoire, relate-t-il. Une loi très centralisatrice et qui donnait beaucoup de pouvoir au gouvernement avait été adoptée. » La situation a beaucoup changé, aujourd’hui. Les municipalités se sont vu attribuer une bonne partie de ces pouvoirs, avec des résultats parfois catastrophiques, faute de ressources. Néanmoins, peu après son arrivée au ministère, M. Lahoud se voit confier la production d’un macro-inventaire du patrimoine architectural québécois. Le projet était soutenu par Jean-Paul L’Allier, alors ministre des Affaires culturelles, et devait s’étendre sur cinq ans.

En avion

« On a mis au point une nouvelle technique d’inventaire, plus moderne, qui a consisté à prendre un petit avion, à survoler le Québec et à enregistrer toutes les manifestations patrimoniales. »

Au début des années 80, une fois le projet terminé, M. Lahoud avait pris le goût de voler. Il a donc entrepris de continuer cette activité, mais cette fois pour le plaisir. Il a réservé les services de pilotes et a continué de capturer le Québec vu des airs. « Je me suis comme donné un devoir de mémoire, une mission de suivre à la trace les divers développements en cours », dit celui qui y a consacré de nombreux jours de vacances.

Il a pu ainsi suivre la progression de nombreux projets et événements, comme le Carnaval de Québec.

Images des inondations

Puis l’historien a pu documenter l’érosion du territoire. À l’heure où les changements climatiques font des ravages, il s’agit là d’informations précieuses pour les chercheurs et décideurs, estime-t-il.

M. Lahoud a d’ailleurs pu immortaliser, au cours des derniers jours, les inondations au lac Saint-Pierre. Les images sont renversantes. Ses photographies, qui peuvent être consultées à l’Université Laval, permettent aussi d’observer les transformations, pas toujours pour le mieux, des villes et villages.

À titre d’exemple, l’historien a ainsi pu observer que tout le long du fleuve, des propriétaires de résidences créent des aménagements qui bloquent la vue. « Si l’on suit cette logique, qui est aberrante quant à moi, on va faire le tour de l’île d’Orléans et on ne verra plus le fleuve. »

Cet amoureux du patrimoine relève l’avant-gardisme de la France en la matière, et souhaiterait que le Québec s’en préoccupe davantage. « Comment se fait-il que la France soit le pays le plus visité au monde ? C’est écrit dans le ciel : ils ont un patrimoine remarquable, et un souci de conservation. » Parce qu’il était guidé par une telle vision d’ensemble pour les projets de développement, Jean-Paul L’Allier a selon lui été l’un des meilleurs maires et ministres que le Québec ait connus. M. Lahoud se réjouit de penser que peut-être un jour, lorsqu’il ne sera plus de ce monde, un jeune pourrait utiliser ses archives photographiques pour un projet de recherche. Il se plaît à penser que le fonds pourrait aussi servir à bâtir des assises pour des études en urbanisme. « Je ne sais pas trop, mais c’est certain qu’il va servir. »

Pour l’historien Michel Lessard, l’œuvre de Pierre Lahoud offre au Québec une partie majeure de mémoire de peuple, « une clé d’or leur ouvrant la porte de la période la plus fertile et dynamique de notre histoire ». Il s’agit en effet d’un très beau cadeau.

En rafale

Manoir Mauvide-Genest

Au fil de sa carrière au sein du ministère de la Culture, Pierre Lahoud a contribué à la sauvegarde de nombreux sites patrimoniaux. C’est le cas de la Maison Drouin, seule résidence traditionnelle qu’il est possible de visiter à l’île d’Orléans, et aussi du Manoir Mauvide-Genest. Ce dernier, qui se trouve également sur l’île, est considéré comme l’un des plus anciens manoirs seigneuriaux au Québec. Il se trouvait dans un état de dégradation très avancé. « J’ai eu le bonheur d’avoir un député, Jean-François Simard (alors élu du PQ, aujourd’hui député de la CAQ), qui était très actif. » M. Lahoud se désole de voir qu’à l’heure actuelle, le Manoir ne dispose plus d’aucune subvention à titre de centre d’interprétation. « C’est aberrant, car on a mis près de trois millions pour sauver le bâtiment, et il n’y a même pas une cent en fonctionnement. C’est dommage, car on se demande même s’il ne devra pas fermer. »

Monastère des Augustines

La transformation très réussie du Monastère des Augustines constitue l’un des plus beaux projets sur lequel Pierre Lahoud a eu selon lui la chance de travailler. « Je me souviendrai toujours de ce moment où les actuaires sont venus dire aux religieuses qu’en 2020 elles n’existeraient plus. Bien froid, comme ça, comme une claque au visage. Mais elles ont réagi comme seules des religieuses savent le faire, avec beaucoup de sérénité. Elles se sont dit : si c’est ça, on va trouver un moyen de perdurer dans le temps. » Appelé à se pencher sur un nouveau concept, M. Lahoud a participé à une grande phase d’inventaire sur le bâtiment et a contribué à réunir le financement. Le Monastère, site du premier hôpital en Amérique au nord du Mexique, a été complètement restauré et réaménagé. Le projet abrite un musée et un hôtel, mais il a surtout permis d’assurer la pérennité du patrimoine exceptionnel des Augustines.

Auteur prolifique

Curieux de nature, Pierre Lahoud a appris de nombreuses histoires au fil de ses sorties aériennes. « Quand on survole un paysage et qu’on est historien, on a envie de comprendre son histoire », expose-t-il. Il en a tiré pas moins d’une trentaine de publications, dont la magnifique collection Curiosités, qui s’intéresse à tous les petits phénomènes insolites et mystérieux dans diverses régions. Il y travaille avec un historien local. « Ce sont ces petites bribes d’histoire qui nous permettent de comprendre comment s’est créé le paysage. Je m’amuse beaucoup avec ça. »