Mon avis personnel sur les Gère-Mène

Suite à la lecture de la lettre signée « Un homme tanné des féministes à tout prix », l’envie m’est venue ce matin de répliquer, sans toutefois donner entièrement tort sur toute la ligne à ce monsieur. Certes le mouvement féministe a eu du bon pour permettre à la femme de devenir l’égale de l’homme comme tu le lui as si bien dit, Louise. Mais tu dois avouer que certaines femmes ont dépassé les bornes dans leurs démarches féministes.

Par contre, j’inciterais le monsieur en question à se demander si le comportement des hommes en début de relation ne serait pas aussi responsable de la Gère-Mène qui naît en sa femme. Quand elle lui demande : « Chéri, qu’est-ce qu’on fait en fin de semaine ? » et que pour se montrer gentil il lui répond sans cesse « N’importe quoi ça ne me dérange pas ! » N’y a-t-il pas là le début d’une passation des pouvoirs dans le couple ?

Une qui valorise la véritable égalité

Votre explication a du bon, en même temps qu’elle ne représente pas la totalité du portrait des couples québécois d’aujourd’hui. Depuis les années 90, période qui a vu naître une implication de plus en plus grande des hommes dans l’organisation familiale, le modèle de l’homme sans opinion et de la femme Gère-Mène est sur une pente descendante.